في اليوم العالمي للبيض، تعرف على أغلى أنواعه بالعالم

يوافق اليوم 11 أكتوبر، الاحتفال باليوم العالمي للبيض، حيث يتم الاحتفال به في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وقد لا يعلم الكثيرون أنه توجد العديد من أنواع البيض الفاخرة التي تُعتبر من الأغلى في العالم بسبب ندرتها أو ظروف إنتاجها الخاصة.



أغلى أنواع البيض في العالم

وفي اليوم العالمي للبيض، نستعرض فيما يلي قائمة ببعض أغلى أنواع البيض في العالم:

الكافيار الأبيض

1. بيض الكافيار (بيض السمك)

- السعر: يعتبر من الأغلى في العالم، ويصل سعر الكيلو جرام من الكافيار الفاخر إلى عدة آلاف من الدولارات، ويمكن أن يتجاوز سعر الكافيار الأبيض النادر 34,000 دولار للكيلوجرام.

- السبب: يتم استخراج الكافيار من أنواع معينة من أسماك الحفش، وخاصة الحفش الأبيض النادر والمهدد بالانقراض. يتميز بطعمه المميز، وندرته وصعوبة استخراجه.



2. بيض النعام

- السعر: بيضة النعام الواحدة قد تتراوح بين 30 و50 دولارًا، ويختلف السعر حسب المكان الذي يتم فيه الإنتاج.



- السبب: النعام يُنتج بيضًا ضخمًا، حيث يمكن أن يصل وزن البيضة الواحدة إلى 1.4 كجم أو أكثر. ويُعد بيض النعام فاخرًا بسبب حجمه الكبير وطعمه المميز، بالإضافة إلى كونه نادرًا في بعض المناطق.

بيض النعام

3. بيض دجاج أيم سيماني (Ayam Cemani)

- السعر: يصل سعر بيضة الدجاج الأسود "أيم سيماني" إلى 50 دولارًا أو أكثر.

- السبب: دجاج أيم سيماني هو سلالة نادرة من إندونيسيا يُعرف بلونه الأسود الفريد الذي يشمل الريش والجلد واللحم والعظام، مما يجعله مرغوبًا بشدة. البيض الذي تنتجه هذه السلالة لا يكون أسودًا، لكنه يباع بأسعار مرتفعة بسبب ندرة السلالة وقيمتها الرمزية.

4. بيض دجاج الماران (Marans)

- السعر: بيضة واحدة من دجاج الماران يمكن أن تكلف حوالي 3 إلى 5 دولارات.

- السبب: تتميز هذه السلالة بإنتاجها لبيض ذي لون بني غامق، يُعتبر من أجمل وأندر البيض في العالم. تنتج الماران بيضًا ذا قشرة صلبة وغنية بالمغذيات.

بيض الأوز

5. بيض الإوز

- السعر: يبلغ سعر بيضة الإوز حوالي 5 إلى 10 دولارات للبيضة الواحدة.

- السبب: بيض الإوز نادر بعض الشيء مقارنة ببيض الدجاج، ويعتبر أكبر وأغنى بالدهون والبروتين. كما أن حجم البيضة الكبير يجعلها مفضلة في بعض الأطباق الفاخرة.

6. بيض البط البلدي

- السعر: يتراوح سعر بيضة البط بين 2 و3 دولارات.

- السبب: بيض البط غني بالنكهة والدسم، ويحتوي على نسبة دهون وبروتين أعلى من بيض الدجاج. يُفضل في بعض المطابخ العالمية لصنع الحلويات الفاخرة والمعجنات.

بيض البط

7. بيض دجاج أورلوف

- السعر: بيضة دجاج أورلوف النادر يمكن أن تباع بسعر قد يصل إلى 20 دولارًا أو أكثر.

- السبب: هذا النوع من الدجاج نادر جدًا ويعود أصله إلى روسيا. إنتاجه للبيض محدود ويتميز بنكهته الفريدة وجودته العالية، مما يرفع من سعره.