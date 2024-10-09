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خارج الحدود

خبير شئون إسرائيلية: إيران شماعة يعلق عليها نتنياهو خيبته

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال إسماعيل مسلماني، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنه لا خيار لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا الذهاب في اتجاه بعينه خاصة أنه نجح في إقناع المجتمع الاسرائيلي بالالتفاف خلف الخطر الوجودي، وأكبر دليل تغيير العملية التي أطلق عليها حرب القيامة التي تهدد إسرائيل.

شماعة خيبة نتنياهو

ولفت إلي أن إيران هي شماعة يعلق نتنياهو عليها خيبته، كونها السبب الرئيسي فيما يحدث في الشرق الأوسط.

 

ضربات حزب الله 

وأضاف مسلماني، خلال مداخلة عبر زووم من القدس، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه منذ أن تلقى حزب الله الضربات المتتالية، اعتقدت إسرائيل أن تلك الضربات فككت البنية العسكرية لهم.

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وتابع: رغم الضربات والضغوط على حزب الله إلا أنه لم يستسلم، والدليل على ذلك الخطابات والرسائل التي لن تتغير من قبل حزب الله والضربات التي يوجهها للشمال الإسرائيلي.

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