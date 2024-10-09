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خارج الحدود

محلل سياسي: نتنياهو يرفض الخروج من لبنان لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى

نتنياهو وجيش الاحتلال
نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال سركيس أبو زيد، المحلل السياسي، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرفض الاعتراف بفلسطين أو الخروج من غزة والأراضي اللبنانية، بل إنه يسعى إلى تنفيذ حلمه وتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى.

 

مخطط نتنياهو في جنوب لبنان

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن بنيامين نتنياهو يُصعد تدريجيا في جنوب لبنان، لأنه يُخطط للاستيلاء عليها، فضلا عن أن هناك عدة جهات إسرائيلية تدعو المواطنين الإسرائيليين بشراء أراضي وبيوت في جنوب لبنان لبناء مستوطنات عليها.

إسرائيل الكبرى والحرب مع إيران

ولفت إلى أن نتنياهو، يرفض كل الحلول السلمية، لذلك يطرح فكرة إسرائيل الكبرى من خلال التصعيد، موضحا أن الأمور تتوسع في الجنوب اللبناني إذ تستفيد تل أبيب من الانتخابات الأمريكية وانشغال الحزب الجمهوري والديمقراطي بالانتخابات، بل يسعى إلى توريط الإدارة الأمريكية في الحرب مع إيران.

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المواجهة البرية بين إسرائيل والمقاومة

وأوضح، أن نتنياهو عندما فشل في تحقيق أهدافه في غزة انتقل إلى لبنان ليحقق بعض المكاسب، بالإضافة إلى أن المواجهة البرية بين إسرائيل والمقاومة مازالت في بدايتها، لكن تبين أن حزب الله استعاد بعض قوته وقدرته المركزية من قيادته، ولكنه لم يفسح المجال لإسرائيل بأن تتقدم بالجنوب.

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