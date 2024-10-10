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خارج الحدود

وزير إسرائيلي يدعو فى حوار سابق لاحتلال أراضى 6 دول عربية بينهم مصر (فيديو)

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، نشر مقطع فيديو قديم يعود لعام 2016، يرصد حديث سابق لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، طالب خلاله بـاحتلال 6 دول عربية بينها أراض مصرية.

سموتريتش يدعو لاحتلال 6 دول عربية ضمنها مصر 

وكان وزير المالية الإسرائيلي حاليا، بتسلئيل سموتريتش، أدلى عام 2016 قبل توليه مهام منصبه بحديث للقناة الثانية العبرية، التي توقفت عن البث عام 2017 وانقسمت لاحقا إلى قناتين جديدتين "12" و"13″.

وقتها كان المتطرف سموتريتش، عضوا بالكنيست الإسرائيلي عن حزب "البيت اليهودي"، قبل اندماجه عام 2023 مع حزب "الاتحاد الوطني- تكوما" في حزب واحد حمل اسم "الصهيونية الدينية" ويرأسه بنفسه حاليا.

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وجاء حينها في التصريحات التى أدلى بها سموتريتش، أن دولة إسرائيل الكبرى يجب أن تضم العاصمة السورية دمشق، والأردن وأجزاء من مصر ولبنان والسعودية والعراق.

سموتريتش زعم فى مقابلة بناء الهيكل بعد توسع إسرائيل 

وخلال تلك المقابلة زعم بتسلئيل سموتريتش، إنه "سيتم بناء الهيكل في أيامنا" وسألته المذيعة "هل سنرى الهيكل ونحن أحياء؟"، فأجاب: "نعم بالتأكيد، ربما يحدث ذلك صباح الغد".

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