وزير إسرائيلي يدعو فى حوار سابق لاحتلال أراضى 6 دول عربية بينهم مصر (فيديو)
أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم، نشر مقطع فيديو قديم يعود لعام 2016، يرصد حديث سابق لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، طالب خلاله بـاحتلال 6 دول عربية بينها أراض مصرية.
سموتريتش يدعو لاحتلال 6 دول عربية ضمنها مصر
وكان وزير المالية الإسرائيلي حاليا، بتسلئيل سموتريتش، أدلى عام 2016 قبل توليه مهام منصبه بحديث للقناة الثانية العبرية، التي توقفت عن البث عام 2017 وانقسمت لاحقا إلى قناتين جديدتين "12" و"13″.
وقتها كان المتطرف سموتريتش، عضوا بالكنيست الإسرائيلي عن حزب "البيت اليهودي"، قبل اندماجه عام 2023 مع حزب "الاتحاد الوطني- تكوما" في حزب واحد حمل اسم "الصهيونية الدينية" ويرأسه بنفسه حاليا.
الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة
وجاء حينها في التصريحات التى أدلى بها سموتريتش، أن دولة إسرائيل الكبرى يجب أن تضم العاصمة السورية دمشق، والأردن وأجزاء من مصر ولبنان والسعودية والعراق.
سموتريتش زعم فى مقابلة بناء الهيكل بعد توسع إسرائيل
وخلال تلك المقابلة زعم بتسلئيل سموتريتش، إنه "سيتم بناء الهيكل في أيامنا" وسألته المذيعة "هل سنرى الهيكل ونحن أحياء؟"، فأجاب: "نعم بالتأكيد، ربما يحدث ذلك صباح الغد".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.