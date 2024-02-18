الأحد 18 فبراير 2024
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خارج الحدود

خبير قانوني يكشف الأبعاد القانونية لتقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

محكمة العدل الدولية،
محكمة العدل الدولية، فيتو

قال أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن تقدم مصر بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، يؤكد أن مصر الدولة الرئيسية الكبرى التي تبذل كل الجهود في سبيل دعم  القضية الفلسطينية الشرعية والمشروعة على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية أو القضائية.

وأشار إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتاريخ 29 ديسمبر 2023، وهي الدعوى القضائية الوحيدة  التي تنظرها المحكمة ضد دولة الاحتلال حتى الآن.

 

مصر تشارك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 

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ونوه سلامة إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يحدد القانون الواجب التطبيق علي المسألة المعروضة علي المحكمة، واذا كانت  الجمعية العامة طالبة الرأي لها الحرية في عدم الالتزام بالرأي، لكنها ودول الأمم المتحدة يدركون أن أي موقف يتخذونه مخالف لهذا الرأي لن يكون له فاعلية في المجال القانوني. 

مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية 

وأضاف:"رغم أن  الآراء  الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونا وذات طبيعة استشارية لكن لا يعني ذلك تجريد هذه الآراء من آثارها القانونية والأدبية، وتحوز هذه الآراء مكانة وقيمة أدبية وقانونية كبيرة نابعة من الرسالة السامية للمحكمة ذاتها ".

وتابع:"الرأي الاستشاري للمحكمة غير ملزم حتي للمحكمة ذاتها، حيث يمكن  للمحكمة مستقبلا أن تفصل " قضائيا " بقرار مخالف لرأي المحكمة الاستشاري الذي سبق أن أدلت به  في المسألة المشابهة".

وكانت  قناة القاهرة الإخبارية، ذكرت نقلا عن مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر ستتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقال المصدر المصري  للقاهرة الإخبارية: مصر ستتقدم بالمرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء القادم الموافق 21 فبراير الجاري.

وأضاف المصدر أن مصر تشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧. 

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مصر تتقدم بمذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. والمرافعة الأربعاء المقبل

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