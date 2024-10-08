الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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سياسة

النبراوي: طوفان الأقصى أعاد الاعتبار للقضية الفلسطينية (فيديو)

مؤتمر نقابة الصحفيين
مؤتمر نقابة الصحفيين لإحياء ذكرى أكتوبر وطرفان الأقصى، فيتو

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، نجتمع اليوم لإحياء ذكرى غالية، هي الذكرى ٥١ لانتصار أكتوبر المجيد، فهو مثار فخر لكل المصريين والعرب، تحية اعتزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة التي سطرت ملحمة وطنية خالدة في استرداد الأرض وصون وكرامة هذا الوطن، وسلامًا لأرواح شهدائنا الأبرار، إذ ستبقى بطولاتهم وتضحياتهم خالدة في وجدان كل المصريين.

ذكرى انتصار أكتوبر وطوفان الأقصى 

وأكد النبراوي خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء، لمرور ٥١ عاما على انتصار أكتوبر وعام على طوفان الأقصى،  أن انتصار حرب أكتوبر ليس مجرد حدثًا، وإنما هو ملحمة ملهمة، تمنحنا الأمل في تحرير باقي الأراضي العربية المحتلة، والعزيمة في الاستمرار في مواجهة هذا العدو، ولاسيما أن هذه الذكرى تتزامن مع مرور عام كامل على طوفان الأقصى، دفاعًا عن الحق الفلسطيني وما تلاه من عدوان صهيوني همجي.

قيام دولة فلسطين 

وقال:" مرت ٣٦٥ يومًا ومازالت المذابح مستمرة بشكل يوم على مرىء ومسمع من العالم، وإنني أدعو كافة الدول العربية، والأطراف الدولية المؤثرة والمجتمع الدولي، للقيام بمسئولياته والضغط لوقف الحرب في قطاع غزة التي امتدّت إلى لبنان، وأؤكد أنه لا حل إلا بالاعتراف بدولة فلسطينة دولة مستقلة ذات سيادة".

 

طرد سفراء  الكيان الصهيوني 

وأضاف: "أعلن كامل تضامني مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأجدد المطالبة لكافة الدول العربية بطرد جميع سفراء الكيان الصهيوني من بلادهم، وقطع كافة العلاقات  الدبلوماسية مع هذا الكيان الهمجي".

وأكد أن طوفان الأقصى وما تلاه أعاد الاعتبار إلى القضية الفلسطينية عربيًا ودوليًا، وهو بمثابة صفعة للمطبعين العرب، الذين يتواطئون معهم في جرائمة لتصفية القضية الفلسطينية.

 

يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني 

وتنظم نقابة الصحفيين يومًا احتفاليًّا وتضامنيًّا اليوم الثلاثاء  بعنوان "أكتوبر من الانتصار إلى الطوفان.. عام على العدوان الصهيوني على غزة".

 

ويشهد اليوم عدة فعاليات لإحياء الذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد، وذكرى مرور عام على "طوفان الأقصى"، والعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، الذي امتد إلى الضفة الغربية ولبنان، وكذلك تكريمًا للصحافة الفلسطينية، التي كانت هدفًا لجرائم الإبادة خلال العام الماضي.

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الصحفيين لإحياء ذكرى أكتوبر وطرفان الأقصى الصحفيين تنظم يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني ذكرى طوفان الأقصى

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