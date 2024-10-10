اجعليها روتينك، وصفات من الطبيعة للعناية ببشرة المراهقات

وصفات من الطبيعة للعناية ببشرة المراهقات، تحتاج بشرة المراهقات إلى عناية خاصة، لأنها حساسة للغاية، حيث تواجه في هذه المرحلة تغيرات هرمونية تؤدي إلى ظهور مشكلات جلدية مثل حب الشباب، الرؤوس السوداء، والجفاف.

العناية بالبشرة خلال فترة المراهقة لا تتطلب دائمًا استخدام مستحضرات تجميل باهظة الثمن أو كيميائية؛ بل يمكن الاعتماد على وصفات طبيعية فعّالة وآمنة.

وصفات طبيعية للعناية ببشرة المراهقات

أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة خلال مرحلة المراهقة تتطلب الالتزام بروتين بسيط وطبيعي يناسب نوع البشرة والمشكلات التي قد تواجهها. وباستخدام وصفات من الطبيعة للعناية ببشرة المراهقات بانتظام، يمكن للمراهقات الحفاظ على بشرة ناعمة، نضرة، وخالية من المشكلات الجلدية الشائعة.

في هذا التقرير، تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، افضل وصفات من الطبيعة للعناية ببشرة المراهقات، للاستمتاع ببشرة نضرة وصحية.

ترطيب البشرة

1. ماسك العسل والقرفة لتنظيف البشرة:

العسل معروف بخصائصه المرطبة والمضادة للبكتيريا، في حين تحتوي القرفة على خصائص تساعد على مكافحة حب الشباب والالتهابات. يمكن تحضير ماسك بسيط عن طريق خلط ملعقة صغيرة من العسل مع رشة صغيرة من القرفة المطحونة، ثم وضع المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة. يُغسل الوجه بالماء الفاتر بعدها، ويُكرر الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع لتنظيف البشرة ومنع تكون البثور.

2. ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون لترطيب البشرة:

الأفوكادو غني بالدهون الصحية والفيتامينات التي تغذي البشرة، بينما زيت الزيتون يعزز الترطيب ويمنح البشرة نعومة فائقة. يمكن تحضير ماسك مرطب عن طريق هرس نصف حبة أفوكادو مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ووضع الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. هذا الماسك مثالي للبشرة الجافة ويُفضل استخدامه مرة أو مرتين أسبوعيًا.

3. ماء الورد لتنعيم البشرة وإزالة الالتهابات:

ماء الورد من أقدم المكونات الطبيعية المستخدمة للعناية بالبشرة، وله خصائص مهدئة تساعد على تقليل احمرار البشرة وتهيجها. يمكن استخدام ماء الورد كتونر طبيعي بعد غسل الوجه صباحًا ومساءً. يكفي غمس قطنة في ماء الورد وتمريرها بلطف على الوجه لإزالة الشوائب وتنقية البشرة.

4. ماسك الزبادي والشوفان لتقشير البشرة:

تقشير البشرة بانتظام يساعد في إزالة الخلايا الميتة وتفتيح البشرة. لتحضير ماسك تقشير طبيعي، يمكن خلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقتين صغيرتين من الشوفان المطحون. يوضع الخليط على البشرة ويُفرك بحركات دائرية لطيفة لمدة 5 دقائق قبل غسله بالماء الفاتر. هذا الماسك مفيد لتنعيم البشرة وتقليل الرؤوس السوداء.

5. ماسك الخيار والنعناع لتبريد البشرة:

الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مثاليًا لترطيب البشرة وتهدئتها، في حين يُعرف النعناع بخصائصه المبردة والمنعشة. لتحضير ماسك مهدئ، يتم طحن نصف حبة خيار مع أوراق النعناع الطازجة في الخلاط. يُوزع الخليط على الوجه ويُترك لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء البارد. هذا الماسك يساعد على تخفيف الانتفاخ تحت العينين وتهدئة البشرة الملتهبة.

6. زيت شجرة الشاي لعلاج حب الشباب:

زيت شجرة الشاي معروف بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله علاجًا فعّالًا لحب الشباب والبثور. يمكن استخدامه بتركيز مخفف (بمزج قطرتين منه مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون) ثم وضعه مباشرة على البثور باستخدام قطنة نظيفة. يُفضل استخدامه ليلًا للحصول على أفضل النتائج.

7. ماسك الكركم والعسل لتفتيح البشرة:

الكركم يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساهم في تفتيح لون البشرة والتخلص من التصبغات، بينما يساعد العسل في ترطيب وتنعيم الجلد. لتحضير ماسك تفتيح طبيعي، يُمزج نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من العسل. يوضع المزيج على الوجه لمدة 10-15 دقيقة، ثم يُغسل جيدًا بالماء الفاتر. يُستخدم هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع للحصول على بشرة مشرقة وموحدة اللون.

8. الشاي الأخضر لمكافحة التجاعيد المبكرة:

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من تأثيرات الجذور الحرة وتساعد على مكافحة علامات الشيخوخة المبكرة. يُنصح المراهقات باستخدام منقوع الشاي الأخضر كغسول يومي للبشرة، عن طريق غلي أوراق الشاي الأخضر وتركها لتبرد، ثم استخدامها لتنظيف الوجه مرتين يوميًا.

شباب البشرة

نصائح عامة للعناية بالبشرة:

بالإضافة إلى استخدام هذه الوصفات الطبيعية، هناك بعض النصائح التي يجب على المراهقات اتباعها للحفاظ على بشرة صحية، ومنها:

- شرب الماء بكميات كافية: يساعد الماء على ترطيب البشرة من الداخل والتخلص من السموم.

- تناول غذاء صحي متوازن: يجب التركيز على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة البشرة.

- النوم الكافي: يؤثر قلة النوم على مظهر البشرة ويزيد من احتمالية ظهور الهالات السوداء والبثور.

- تجنب استخدام مستحضرات التجميل الكيميائية القاسية: خاصةً تلك التي تحتوي على كحول أو عطور صناعية.