الخميس 10 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سرايا القدس تشتبك مع جنود الاحتلال من المسافة صفر بجباليا

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

ذكرت  سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها استهدفت بالقذائف المضادة للدروع تجمعا لآليات العدو واشتبكت مع جنوده من مسافة الصفر في منطقة مسجد رياض الصالحين وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية كبيرة في كمين مركب 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نجحت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس-، في استهداف قوة إسرائيلية كبيرة في كمين محكم بجباليا للمرة الأولى منذ بدء المعارك.

وكشفت كتائب القسام عن تفاصيل الكمين، مؤكدة أن القوة الإسرائيلية كانت مكونة من 12 مركبة عسكرية وشاحنة محملة بالجنود، واستهدفتهم في كمين مركب في جباليا.

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سفير الاتحاد الأوروبي: ندعم موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

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سرايا القدس تستهدف دبابة ميركافا إسرائيلية وسط مخيم جباليا

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