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خارج الحدود

بعد عملية القسام، كتائب شهداء الأقصى تفجر دبابة إسرائيلية بجباليا

كتائب شهداء الأقصى،
كتائب شهداء الأقصى، فيتو

أعلنت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأربعاء، أن مقاوميها فجروا عبوة شديدة الانفجار بدبابة ميركافا إسرائيلية في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

كتائب شهداء الأقصى تفجر دبابة ميركافا 

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الإسراء غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.

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