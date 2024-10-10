الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سفير الاتحاد الأوروبي: ندعم موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

كريستيان بيرجر، سفير
كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

أكد كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، دعم الاتحاد الأوروبي للموقف المصري في حل القضية الفلسطينية، والذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق  النار.

موقف مصر من القضية الفلسطينية 

وشدد سفير الاتحاد الأوروبي، خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس تحت عنوان “مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل تطورات المنطقة"على ضرورة  إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وكذلك إيجاد حل سياسي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأوضح  «بيرجر» أن موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واحد منذ ٤٠ عاما، أن  الاتحاد خرج بمصلحة حل الدولتين وهو السبيل لحل هذا الصراع، مشددا علي أن  اي حل يجب أن يستند علي هذا الحل.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم  إقامة الدولة الفلسطينية بكافة الأشكال، كما أن يساعد في بناء المؤسسات الفلسطينية.

وأشار إلى أنهم يشعرون بالمعاناة الجمة بسبب الأوضاع في غزة والتي يعاني منها الفلسطينية عقب طوفان الأقصى والرد الفعل الإسرائيلي، مضيفا أنهم مع موقف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، إيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية.

وانعقدت مساء اليوم الخميس الندوة التي تنظمها  لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي،  لكريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة،تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل تطورات المنطقة".

وتعقد الندوة بحضور السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة عزة هاشم مديرة مركز الحبتور للأبحاث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ندوة سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة بنقابة الصحفيين كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

موقف الزمالك من التعاقد مع إيجاريا بعد مشاركته في ودية بتروجيت

الأهلي 2005 يفوز على الزمالك 3ـ2 في قمة كأس الاتحاد (فيديو وصور)

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

مصرع طالب بعد وصلة تعذيب على يد والده بالمنوفية

أهالي قرية الروضة يشيعون جثمان ممرض المنيا مينا موسى (صور)

منوعات

المزيد

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالرغبة في التخلص من الضغوط النفسية

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

المزيد
الجريدة الرسمية