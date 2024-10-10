سفير الاتحاد الأوروبي: ندعم موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أكد كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، دعم الاتحاد الأوروبي للموقف المصري في حل القضية الفلسطينية، والذي يتمثل في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وشدد سفير الاتحاد الأوروبي، خلال الندوة التي نظمتها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، مساء اليوم الخميس تحت عنوان “مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل تطورات المنطقة"على ضرورة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وكذلك إيجاد حل سياسي ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأوضح «بيرجر» أن موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واحد منذ ٤٠ عاما، أن الاتحاد خرج بمصلحة حل الدولتين وهو السبيل لحل هذا الصراع، مشددا علي أن اي حل يجب أن يستند علي هذا الحل.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يدعم إقامة الدولة الفلسطينية بكافة الأشكال، كما أن يساعد في بناء المؤسسات الفلسطينية.

وأشار إلى أنهم يشعرون بالمعاناة الجمة بسبب الأوضاع في غزة والتي يعاني منها الفلسطينية عقب طوفان الأقصى والرد الفعل الإسرائيلي، مضيفا أنهم مع موقف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، إيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية.

وانعقدت مساء اليوم الخميس الندوة التي تنظمها لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، لكريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة،تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبى.. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل تطورات المنطقة".

وتعقد الندوة بحضور السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة عزة هاشم مديرة مركز الحبتور للأبحاث.