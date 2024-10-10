كتائب القسام تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في جباليا شمال غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.

وأمس، أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الإسراء غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

المواقع العسكرية المهمة بمحور نتساريم

وقالت كتائب القسام إنها قصفت مع مجاهدي سرايا القدس وفصائل المقاومة المواقع العسكرية المهمة بمحور نتساريم بالهاون والصواريخ.