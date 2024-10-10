الخميس 10 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

سيحدد أهداف الضربة على إيران، اجتماع حاسم للمجلس الأمني الإسرائيلي الليلة

نتنياهو ورئيس الأركان،
نتنياهو ورئيس الأركان، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن اجتماع  المجلس الأمني  الإسرائيلي  المصغر الليلة سيكون حاسما وسيتم فيه تحديد الأهداف وموعد الرد الإسرائيلي على إيران.

 

إسرائيل تستعد لقصف إيران 

 ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم كبير على إيران، ردا على عملية إطلاق الصواريخ التي استهدفت تل أبيب وعدد كبير من مدن الاحتلال.

 

خلاف أمريكي إسرائيل حول بنك الأهداف الإيرانية 

وعلى الرغم من التوافق الأمريكي الإسرائيلي على الرد على إيران، إلا أن هناك خلاف بين نتنياهو وبايدن على بنك الأهداف التي ستقصفها تل أبيب في طهران.

فالولايات المتحدة حذرت نتنياهو من قصف المفاعلات النووية في إيران ومصافي النفط، لأن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على أسعار النفط خاصة أن واشنطن مقبلة على انتخابات رئاسية. 
 

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خبير شئون إسرائيلية: إيران شماعة يعلق عليها نتنياهو خيبته

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تصفيات المونديال، إقامة مباراة إيران ضد قطر في الإمارات

 

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إيران إسرائيل تل أبيب جيش الاحتلال

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