تصفيات المونديال، إقامة مباراة إيران ضد قطر في الإمارات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباراة إيران وقطر ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في ملعب محايد.

وجاء ذلك القرار بسبب الأحداث السياسية الأخيرة التي تشهدها إيران، وتم الإعلان عن إقامة المباراة في الإمارات.

ويستضيف منتخب الأردن نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من المرحلة الثالثة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم، على ملعب ستاد عمان الدولي.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

تنطلق المباراة بين الأردن وكوريا الجنوبية في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية

وتنقل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية عبر قناة bein sports HD 2 وقناة الكأس 7.

وكان منتخب الأردن تعادل مع الكويت في الجولة الأولى بهدف لكل منها، بينما حقق الفوز على منتخب فلسطين بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية.

ويحتل النشامى المركز الأول في مجموعته برصيد 4 نقاط حيث سجل 4 أهداف وتلقى هدفين، بينما منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، حيث سجل 3 أهداف وتلقى هدفًا وحيدًا.

وتعادل منتخب كوريا الجنوبية بدون أهداف مع فلسطين، قبل الفوز على عمان بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية.

وتلعب منافسات الدور الثالث من تصفيات قارة آسيا بمشاركة 18 فريقًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، بواقع 6 فرق في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا الصدارة والوصافة من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، فيما يصعد أصحاب المركزين الثالث والرابع للمرحلة الرابعة من المنافسات.

ويتم تقسيم الفرق المتأهلة للمرحلة الرابعة إلى مجموعتين، يصعد منهما المتصدر فقط إلى مونديال 2026، فيما تقام مباراة أخيرة بين وصيف مجموعتي الدور الرابع، يتأهل الفائز منها إلى الملحق العالمي، ليكتمل نصاب قارة آسيا في المونديال.