فوائد البابونج، يخفف من الصداع النصفي ويحارب السرطان

فوائد البابونج، البابونج من الأعشاب الشهيرة التى تستخرج من الزهور، ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون حيث يقدم عادة كمشروب دافئ.

وفوائد البابونج عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث كان يستخدم في الطب القديم واشتهر بفاعليته فى تهدئة الأعصاب والمساعدة على النوم الهادئ.

أهمية تناول البابونج

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية: إن البابونج من الأعشاب الشهيرة التى لها شهرة واسعة لشكلها المميز، فهو عبارة عن زهور بيضاء يتم غليها وتناولها كمشروب دافئ، ونال البابونج شهرة واسعة لفاعليته فى علاج الأرق والاسترخاء.

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فوائد البابونج للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد البابونج التى تدفعنا لتناوله باستمرار:

يساعد شاي البابونج على علاج آلام المفاصل، كما أنه يقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام.

يحتوي البابونج على بعض المواد التي تحفز عمل الأحماض الأمينية في الدماغ، والتي تعمل كمهدئ للأعصاب.

يساعد على استرخاء العضلات في جميع أنحاء الجهاز الهضمي، والماء في الشاي يحسن الهضم لتقليص البطن المتضخمة، وللحصول على أفضل نتيجة، يمكن تناول كوب أو اثنين من البابونج يوميًّا.

شاي البابونج له تأثير كبير في شعورك بالاسترخاء، وهو يستخدم منذ قرون في تهدئة ومكافحة الصداع النصفي الشديد.

مضادات الأكسدة الموجودة في البابونج تقوي القلب، وتقلل مركبات الفلافونويد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يحتوي البابونج على العنصر النشط "أبيجينين"، والذي يساعد على منع تكاثر الخلايا السرطانية.

شراب البابونج غير المحلى هو مشروب مهدئ للأعصاب، حيث يتم تناوله قبل ساعة من النوم فهو يقلل من الإجهاد، ويساعد على النوم الهادئ العميق.

يحتوي البابونج على مواد ألفا-بيسابولد وماتريسين، والتي تعمل كمضاد للالتهابات.

يساعد في علاج الكحة والتهاب الشعب الهوائية، ومفيد أيضًا في القضاء على التهاب الحلق أو التهاب الفم.

يعمل على تفتيح البشرة، حيث نغلي البابونج المجفف بالماء، ثم نتركه ليبرد، ونضيف ماء الورد ونضعه على البشرة، ونتركه ليجف، ثم نغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر هذا الماسك كل ثلاثة أيام.

شاي البابونج مفيد كمضاد للتشنجات والتقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.

تناول شاي البابونج بانتظام يقلل من السعرات الحرارية.

تناول شاي البابونج بانتظام يقلل من السعرات الحرارية. يخفض البابونج مستوى السكر في الدم، ويجدد مخازن الجليكوجين، مما يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على المدى الطويل.