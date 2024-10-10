الخميس 10 أكتوبر 2024
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رياضة

فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة 10 نوفمبر

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه، اليوم الخميس، فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة ١٠ نوفمبر المقبل، وسوف يتم فتح باب الترشح من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءً.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم في وقت سابق عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

الجمعية العمومية للاتحاد صباح الثلاثاء 10 ديسمبر

ودعا اتحاد الكرة الأندية الأعضاء بالاتحاد للمشاركة بالجمعية العمومية للاتحاد منذ الحادية عشرة صباح الثلاثاء 10 ديسمبر المقبل.

وانطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028، حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات، والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.

وأنهت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تصنيف الهيئات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة، وذلك استعدادا للبدء في إعلان موعد فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات لكل اتحاد رياضي على حِدَةٍ.

 

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