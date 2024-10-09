عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي مرشح لعضوية اتحاد الكرة

اتحاد الكرة، كشف عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن زميله في عضوية مجلس إدارة الشركة مرشح لأن يكون أحد أعضاء المجلس الجديد لاتحاد الكرة المصري في الانتخابات المقبلة.

وأوضح عدلي القيعي في تصريحات عبر برنامج حارس الأهلي مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه يعلم أن أحمد حسام عوض تلقى عرضًا لدخول أحد القوائم المترشحة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إلا أنه أي “عوض” لم يحسم قراره حتى الآن بخوض انتخابات اتحاد الكرة من عدمه.

موعد انتخابات اتحاد الكرة

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال اجتماعه، أمس الثلاثاء، عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد، في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

انتخابات اتحاد الكرة السابقة، فيتو

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات العاجلة، يأتي في مقدمتها تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب حسم ملف الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام.

ودعا مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع هام الثلاثاء، لاتخاذ قرار مصيري بشأن الجبلاية في الفترة المقبلة.

جدول أعمال عمومية اتحاد الكرة

ويتضمن الاجتماع مناقشة موعد الجمعية العمومية التي تضمن بند انتخابات اتحاد الكرة ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، حيث سيكون الحدث الأبرز الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الكرة المصرية خلال الـ4 سنوات المقبلة.