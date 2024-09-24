انتخابات الاتحادات الرياضية تواجه المجهول، تعديلات القانون على طاولة البرلمان بعد توجيهات الرئيس، بند الـ8 سنوات يهدد المجالس "العتيقة" حال التطبيق

سيطرت حالة من الغموض والتخبط على انتخابات الاتحادات الرياضية، والمقرر انطلاقها الفترة المقبلة، بعد ختام مشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك طبقا لما ينص عليه قانون الرياضة في هذا الشأن.

غموض في موقف انتخابات الاتحادات

وجاءت حالة الغموض بعد صدور توجيهات وقرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنها ضبط الأداء الرياضي للاتحادات، وذلك على خلفية إخفاق عدد كبير من الاتحادات الرياضية خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

توجيهات الرئيس السيسي

ووجه الرئيس السيسي، في ضوء التقرير المقدم من وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطًا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، لبيان أسس المنح، ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلًا، بالإضافة إلى دراسة تقديم الدعم المناسب للاتحادات التي حققت مراكز متقدمة في المسابقات، على الرغم من عدم توقع تحقيقها تلك النتائج المتقدمة، سعيًا لتطوير أدائها وتعزيز مشاركتها خلال الدورات المقبلة.

كما وجه الرئيس، باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي، أثر على سمعة الرياضة المصرية، ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، بحيث تقتصر على اللاعبين الواعدين، ووضع أسس للاختيار من خلال مقارنة الإنجاز المحلى ونظيره الأوليمبي ومدى التقارب بينهما، مع تقليل أعداد الفنيين والإداريين المشاركين في البعثة الأوليمبية، فضلًا عن توجيه الوزارات المعنية لتنظيم التعاون فيما بينها لتأهيل أفضل العناصر للمشاركة في المنافسات.

الاتحادات تتسلم تصنيف الجمعية العمومية

وكشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية، أن عدد من الاتحادات الرياضية كان قد بدأ السير في إجراءات الانتخابات طبقا لما ينص عليه قانون الرياضة، وذلك من خلال عرض التصنيف الخاص بأندية الجمعية العمومية، وتلقي الطعون ثم البدء في إجراءات الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

وعلمت "فيتو"، أن إجراءات الاتحادات الرياضية توقفت بسبب قرار من وزارة الشباب والرياضة برفض استلام الأوراق الخاصة بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وهو ما يعد مؤشرا على احتمالية إيقاف الانتخابات لحين صدور تعديلات قانون الرياضة والمتوقع خروجها للنور خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه أيضًا بقيام الجهات المختصة بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة، في ضوء الضوابط المقترحة وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين، وعرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع توجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدًا لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.

وتسيطر أيضا حالة من الغموض على التعديلات المقرر وضعها ضمن بنود قانون الرياضة الجديدة، وهل تشمل تلك التعديلات وضع بند الـ8 سنوات ضمن شروط الترشح لانتخابات الهيئات الرياضية سواء كانت أندية أو اتحادات، وهو ما يهدد بقاء المجالس "العتيقة" التي قضت سنوات طويلة داخل اتحاداتها.