الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رياضة

انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الرياضية

اللجنة الاولمبية،
اللجنة الاولمبية، فيتو

 انطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028، حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.

 

وأنهت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تصنيف الهيئات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة وذلك استعدادا للبدء في إعلان موعد فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات لكل اتحاد رياضي على حِدَةٍ.

 

البداية كانت مع الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر عن موعد إجراء الانتخابات للدورة الانتخابية  2024- 2028.

يستمر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الفروسية لمدة سبعة أيام بداية من 5 أكتوبر الجاري على أن تقام الانتخابات يوم 7 نوفمبر المقبل.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية حضور 13 هيئة يحق لهم الانتخاب.

كما أعلن الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني فتح باب تلقى طلبات الترشح للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028 بداية من يوم 7 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على أن تجرى الانتخابات يوم 6 نوفمبر المقبل.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الرماية حضور 19 هيئة يحق لهم الانتخاب.

وأعلن الاتحاد المصري للجمباز برئاسة إيهاب أمين عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028 وذلك بداية من اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر ولمدة أسبوع على أن تقام الانتخابات يوم 12 نوفمبر المقبل.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز حضور 20 هيئة يحق لهم الانتخاب.

وأعلن الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس والذي أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024 - 2028، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024.

ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة لمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات يوم 15 نوفمبر المقبل.

وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئات يحق لهم الانتخاب.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

وتضم اللجنة الأولمبية المصرية 29 اتحاد أولمبي وهم: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوي - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترايثلون، الهوكي، الريشة الطائرة، الرجبي، الجولف، وأخيرا الإسكواش بعد انضمام لعبة الاسكواش لدورة الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الأولمبية 2028 التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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سر تأخر فتح باب الترشح في انتخابات الاتحادات

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