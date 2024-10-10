الخميس 10 أكتوبر 2024
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رياضة

بعثة المصري تطير غدا إلى المغرب لبدء المعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

 تغادر بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في الثامنة والثُلث مساء غدا الجمعة، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك استعدادًا  لبدء المعسكر التدريبي المغلق المقام بمدينة بوزنيقة، والتي تبعد نحو 50 كيلومتر عن الدار البيضاء.

 

معسكر المصري بالمغرب

 ومن المقرر أن يستمر المعسكر الذي يستعد من خلاله الفريق لانطلاق الموسم الجديد حتى يوم الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري، حيث يتخلل المعسكر إقامة أربع مباريات ودية مع عدد من الأندية المغربية.


الجدير بالذكر أن  البعثة ستضم 44 فردًا هم قوام الفريق، بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر وكذا أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات.

 يلتقي فريق المصري البورسعيدي فريق الطيران وديا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية ضمن استعدادات المصري للموسم الجديد.

 

وتعد تلك المباراة آخر وديات الفريق قبل سفره إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق.

 

مواعيد مباريات المصري بدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية

 وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي بدور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

 

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

 مباراة الجولة الأولى: تقام يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وتجمع بين المصري وإنيمبا النيجيري.

مباراة الجولة الثانية: تقام يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين بلاك بولز الموزمبيقي والمصري.

مباراة الجولة الثالثة: تقام يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين الزمالك والمصري.

مباراة الجولة الرابعة: تقام يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يناير 2025  وتجمع بين المصري والزمالك.
مباراة الجولة الخامسة: تقام يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين انيمبا النيجيري والمصري.

مباراة الجولة السادسة والأخيرة: تقام يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري وبلاك بولز الموزمبيقي.

 

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