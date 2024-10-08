المصري البورسعيدي يكشف مصير ملعب مواجهة الزمالك في الكونفدرالية
قال رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري: إن النادي يبذل كل المساعي من أجل الاستاد، ووضعنا أكتر من خيار بديلا لاستاد برج العرب، قبل خوض منافسات كأس الكونفدرالية.
وأضاف نائب رئيس النادي المصري: في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن الخيارات المتاحة أمامنا أبرزها ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع رجب عبد القادر: إن النادي سيواجه الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية، في القاهرة، وليس في برج العرب بالإسكندرية.
وعن مواجهة الزمالك في الكونفدرالية، قال عبد القادر: من يريد المنافسة لا يهمه أي فريق، ولا يقول أن هذه مجموعة سهلة أو صعبة، نحن مستعدين ومركزين ونتمنى التوفيق
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