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رياضة

المصري البورسعيدي يكشف مصير ملعب مواجهة الزمالك في الكونفدرالية

المصري والزمالك
المصري والزمالك

قال رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري: إن النادي يبذل كل المساعي من أجل الاستاد، ووضعنا أكتر من خيار بديلا لاستاد برج العرب، قبل خوض منافسات كأس الكونفدرالية.

وأضاف نائب رئيس النادي المصري: في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن الخيارات المتاحة أمامنا أبرزها ستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع رجب عبد القادر: إن النادي سيواجه الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية، في القاهرة، وليس في برج العرب بالإسكندرية.

وعن مواجهة الزمالك في الكونفدرالية، قال عبد القادر: من يريد المنافسة لا يهمه أي فريق، ولا يقول أن هذه مجموعة سهلة أو صعبة، نحن مستعدين ومركزين ونتمنى التوفيق

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