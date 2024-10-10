المصري يلتقي الطيران وديا قبل بدء معسكر المغرب

يلتقي فريق المصري البورسعيدي فريق الطيران في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية ضمن استعدادات المصري للموسم الجديد.

وتعد تلك المباراة آخر وديات الفريق قبل سفره إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق.

مواعيد مباريات المصري بدور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي بدور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

مباراة الجولة الأولى: تقام يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل وتجمع بين المصري وإنيمبا النيجيري.

مباراة الجولة الثانية: تقام يوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين بلاك بولز الموزمبيقي والمصري.

مباراة الجولة الثالثة: تقام يوم الأحد الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل وتجمع بين الزمالك والمصري.

مباراة الجولة الرابعة: تقام يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري والزمالك.

مباراة الجولة الخامسة: تقام يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين انيمبا النيجيري والمصري.

مباراة الجولة السادسة والأخيرة: تقام يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر يناير 2025 وتجمع بين المصري وبلاك بولز الموزمبيقي.

مجموعات الكونفدرالية

المجموعة الأولى A ( إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - الصفاقسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) )

المجموعة الثانية B ( لواندا سول (أنجولا)- ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) - الملعب المالي (مالي) - نهضة بركان (المغرب) )

المجموعة الثالثة C ( أورابا يونايتد (بوتسوانا)- جراف (السنغال)- أسيك ميموزا (ساحل العاج)- اتحاد العاصمة (الجزائر) )

المجموعة الرابعة D ( بلاك بولز (موزمبيق- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك (مصر) )



ومن المنتظر أن يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق، بداية من يوم 12 أكتوبر الجاري استعدادًا لموسم الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر 2024.