طريقة عمل البيكاتا بالمشروم،وصفة سهلة وسريعة التحضير

طريقة عمل البيكاتا بالمشروم، البيكاتا بالمشروم من الأكلات الشهيرة التى تقدم عادة فى المطاعم الفاخرة ولها مذاق مميز.

وطريقة عمل البيكاتا بالمشروم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة استخدام البيكاتا بالمشروم.

مكونات عمى البيكاتا بالمشروم:-

½ كيلو كيلو صدور دجاج شرائح

1 كوب مشروم او الفطر طازج او معلب مقطع حلقات

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج

¼ كوب عصير ليمون

1 ½ كوب شوربة دجاج

1 كوب دقيق لتغطية الدجاج

½ كوب كريمة طهي او بديلها

طريقة عمل البيكاتا بالمشروم:-

فى وعاء كبير نقوم بتغطية الدجاج بالدقيق جيدا.

في مقلاة، نضع ملعقة كبيرة من الزبدة تسيح ثم الدجاج حتى تأخذ لون بسيط ونرفعها من المقلاة في طبق على جنب.

في نفس المقلاة، نضع معلقة كبيرة زبدة ونضع الثوم والمشروم ونتبل بالملح والفلفل وبهارات الدجاج.

نضع الشوربة على المشروم تغلي ثم الليمون والكريمة.

نعيد الدجاج فقط 5 دقائق أو اكثر حتى تنضج وتقدم مع مكرونة مسلوقة او أرز أبيض.

ملحوظة بديل كريمة الطهي

كوب حليب مع ملعقة نشا ومثلث جبنة

أو نصف كوب قشطة من وش الحليب مع ربع كوب حليب

أو ملعقة زبدة ونشوح فيها ملعقة دقيق.

ثم يضاف عليها كوب حليب مثل البشاميل الخفيف.

البيكاتا

ولعمل الفراخ المشوية

مكونات الفراخ المشوية:

دجاجة منظفة ومقطعة 8 قطع، ويمكن 4 قطع حسب الرغبة

تتبيلة الدجاج

كوب زبادى

2 بصلة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

ملعقة عسل أسود

2 ملعقة خل أبيض

عصير ليمونة

ملح

فلفل أسود

بابريكا

كارى

كركم

بهارات دجاج

بصل بودر

ثوم بودر

ملعقة زيت

ملعقة معجون صلصة طماطم

حبهان مطحون

طريقة عمل الفراخ المشوية فى المنزل:

- نحضر الفراخ ونغسلها جيدا، ثم نحدث بها فتحات بالسكين.

- بعدها نحضر بولة عميقة ونضع بها ماء وملح وشمر وحبوب فلفل أسود وطربع كوب خل و3 ملاعق كبيرة دقيق، ونقلب جيدًا، ثم ننقع الدجاج بها لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

ه- ننشل الفراخ من ماء النقع ونغسلها تحت الماء الجاري.

- نحضر بولة عميقة أخرى ونضع بها جميع مكونات التتبيلة، ونخلطها معًا جيدًا.

- نضع الدجاج فى التتبيلة ونفركها جيدًا حتى نتأكد من أن التتبيلة تغطى جميع قطع الدجاج، مع إدخال التتبيلة بين الجلد واللحم.

- نترك الدجاج فى التتبيلة بالثلاجة، لمدة لا تقل عن 8 ساعات.