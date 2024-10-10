ارتفاع أسعار الذهب عالميا وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسط ترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأمريكية، من المقرر صدورها مساء اليوم الخميس، بحثا عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2613.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه في الجلسات الست الماضية، وسجلت الأسعار مستوى قياسيا مرتفعا الشهر الماضي.

أسعار الذهب، فيتو

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % أيضا إلى 2630.80 دولار.

ترقب لبيانات التضخم وأسعار المنتجين

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وصدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين غدا الجمعة.

ووفقا لمحضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي فقد أيدت "أغلبية كبيرة" من مسؤولي المجلس في اجتماع سبتمبر بدء دورة تيسير نقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، لكنهم اتفقوا على أن المزيد من التيسير سيكون قائما على البيانات.

أسعار المعادن النفسية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.48 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 959.56 دولار، وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1049.50 دولار.