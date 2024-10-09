تأثير زيادة التضخم على دخل المواطن، اعرف الجهة المسئولة عن قياسه

مؤشر التضخم، التضخم يعتبر أحد أهم المفاهيم الاقتصادية والتى تؤثر فى السياسات الاقتصادية، ولعل السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا عند سماع تلك الكلمة هل تعني ارتفاع الأسعار؟ وقد يظن البعض خطأ أن “التضخم” يعنى ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة، فالتضخم يعني الزيادة العامة في أغلب قيم الأسعار، وبالتالي تؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للعملة.

فالتضخم يعنى: ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).

وينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي.

كيف يتم قياس معدلات التضخم؟

ويتم حساب “التضخم الشهري” من خلال قياس نسبة التغير في أسعار السلع الاستهلاكية في نهاية الشهر بالشهر السابق له، بينما يتم قياس معدل “التضخم السنوي” من خلال مقارنة الشهر الذي يتم حساب التضخم له بنفس الشهر من العام الماضي، ويتم استخدام رقم قياسي موحد لمتوسط أسعار السلع والخدمات باستخدام أسعار المستهلكين أو أسعار المنتجين.

الجهة المسؤولة عن قياس التضخم

ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقياس معدل التضخم بشكل دوري، سواء الشهري أو السنوي، في الريف والحضر.

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 26% خلال شهر سبتمبر 2024

وكشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (236.5) نقطة لشهر سبتمبر 2024، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًّا قدره (2.3%) عن شهر أغسطس 2024.

ارتفاع اسعار الحبوب والخبز

وترجع الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.7%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (12.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.8 مجموعة الأحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (2.0%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (14.9%)

ارتفاع اسعار الاثاث

كما ارتفعت اسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.8%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.4%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)

ارتفاع اسعار النقل

وارتفعت اسعار مجموعة اسعار النقل الخاص بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%) بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.1%)

معدل التضخم السنوي في مصر

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (26.0%) لشهر سبتمبر 2024 مقابل (40.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.