انخفاض طفيف، أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، داخل الأسواق المحلية وخلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4062 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3555 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3047 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28440 جنيهًا.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

واصلت أسعار الذهب الهبوط لسادس جلسة على التوالي، أمس الأربعاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته الثلاثاء.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2616.71 دولار للأونصة بحلول الساعة 0903 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر الثلاثاء الماضى.

واستقرت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر في الولايات المتحدة عند 2635.20 دولار.

ويعد الذهب الذي لا يدر عائدا استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

موشر اسعار المستهلك الامريكى

كما يترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي غدا الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.64 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 951.26 دولار بينما انخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1016.86 دولار.