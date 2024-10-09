القسام تستهدف دبابة إسرائيلية بجباليا شمال غزة
أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في حي الإسراء غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.
عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي
وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.
المواقع العسكرية المهمة بمحور نتساريم
وقالت كتائب القسام إنها قصفت مع مجاهدي سرايا القدس وفصائل المقاومة المواقع العسكرية المهمة بمحور نتساريم بالهاون والصواريخ.
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