كتائب القسام تعلن قصف المواقع العسكرية الإسرائيلية المهمة بمحور نتساريم

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس: إنها قصفت مع مجاهدي سرايا القدس وفصائل المقاومة المواقع العسكرية المهمة بمحور نتساريم بالهاون والصواريخ.

وأضافت القسام: كما تدك قواتنا القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

أبو عبيدة: المقاومة مستمرة في معركة استنزاف طويلة ضد الاحتلال

وفي كلمة مصورة بمناسبة مرور عام على معركة "طوفان الأقصى"، قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة: إن الخيار الوحيد المتاح أمام المقاومة هو الاستمرار في معركة استنزاف طويلة ومؤلمة مع العدو.

وأكد أن هذه المعركة جاءت كرد فعل مباشر على تصاعد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وتوسع الاستيطان والاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين.

أبو عبيدة شدد على أن الضربة الاستباقية التي وجهتها كتائب القسام للعدو الإسرائيلي في بداية "طوفان الأقصى" كانت الأكثر احترافية ونجاحًا في العصر الحديث، مؤكدًا أن هذه العملية جاءت في لحظة كانت إسرائيل قد أوشكت فيها على تنفيذ ضربة كبرى ضد المقاومة في غزة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن الشعب الفلسطيني صمد صمودًا أسطوريًا رغم خذلان بعض الأطراف الإقليمية وتواطؤ الأنظمة، ورغم بطش الاحتلال وداعميه الدوليين.

كما نوّه إلى أن جبهات المقاومة في اليمن والعراق قد أسهمت بشكل مباشر في القتال ضد الاحتلال، حيث نفذت مسيرات من تلك البلدان ضربات موجعة في سماء فلسطين المحتلة.

وتحدث أبو عبيدة أيضًا عن دور جمهورية إيران الإسلامية في توجيه "ضربات الوعد الصادق"، مؤكدًا أن هذه الضربات تهدف إلى إرهاب العدو وتكبيده خسائر كبيرة، في الوقت الذي تستمر فيه المقاومة في استنزاف قدراته الأمنية والاقتصادية.

وأكد أبو عبيدة أن الاحتلال الإسرائيلي بات منبوذًا من شعوب العالم الحرة، وأن المعارك المستمرة أثبتت فعالية خيار الاستنزاف. كما أوضح أن المقاومة الفلسطينية نجحت في إسقاط آلاف الجنود الإسرائيليين وإخراج مئات الآليات العسكرية من الخدمة.

وعلق أبو عبيدة على اغتيال القائدين إسماعيل هنية وحسن نصر الله، مشيرًا إلى أن الاحتلال لم يفهم بعد طبيعة المقاومة، ومؤكدًا أن الاغتيالات لم تكن يومًا طريقًا للنصر على حركات التحرر.

في الختام، جدد أبو عبيدة التأكيد على أن المقاومة ستستمر في معركتها ضد الاحتلال حتى تحقيق أهدافها.