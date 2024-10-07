الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية شمالي مدينة غزة

كتائب القسام تعلن
كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.

 

المواقع العسكرية المهمة بمحور نتساريم

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس في وقت سابق من اليوم، إنها قصفت مع مجاهدي سرايا القدس وفصائل المقاومة المواقع العسكرية المهمة بمحور نتساريم بالهاون والصواريخ.

 

استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال مخيم البريج

وأضافت القسام: كما تدك قواتنا القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

 

كتائب القسام تعلن قصف المواقع العسكرية الإسرائيلية المهمة بمحور نتساريم

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