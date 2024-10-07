كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند إسرائيلية شمالي مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.

المواقع العسكرية المهمة بمحور نتساريم

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لـ حركة حماس في وقت سابق من اليوم، إنها قصفت مع مجاهدي سرايا القدس وفصائل المقاومة المواقع العسكرية المهمة بمحور نتساريم بالهاون والصواريخ.

استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال مخيم البريج

وأضافت القسام: كما تدك قواتنا القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.