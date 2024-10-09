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خارج الحدود

176 صحفيا في عام، حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

استشهاد صحفي،فيتو
استشهاد صحفي،فيتو

قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن 176 صحفيا استشهدوا في غزة جراء الغارات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.

حصيلة ضحايا الصحفيين في غزة

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة: "ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 176 صحفيا، وصحفية، منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد اغتيال الزميل الصحفي محمد الطناني، الذي يعمل مصورا صحفيا في قناة الأقصى الفضائية".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي "بأشد العبارات استهداف  واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، محملا "إسرائيل كامل المسئولة عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء".

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وطالب المكتب الإعلامي "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم بردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، وسعت إسرائيل هجماتها البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة، وسط استهداف مباشر لخيام النازحين وشمال القطاع، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

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