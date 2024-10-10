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حوادث

تجديد حبس أنس البلتاجي و20 متهمًا آخرين بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي 45 يوما

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

 قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس  أنس البلتاجي و20 متهمًا آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق، في نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف. 


والمتهمون هم كل من: يحي محمد تحسين الأشقر، محمد عبدالحفيظ عبدالحق، محمد نجيب طاهر سليمان، محي الدين آمين صالح، أحمد علي درويش، طاهر فتحي حسن، عاطف عبدالعظيم مصطفى ورمضان شعبان محمد،عبدالمنعم محمد عبدالمنعم، وأيمن حسين عبدالحميد، وائل مغاوري إسماعيل،أنس محمد البلتاجي، الحسن محمد خيرت الشاطر، إيهاب إبراهيم عبدالله، نبيل حامد المعاذ، محمود امين سعد، لؤي علاء علي، حسن عبدالحميد حسن أحمد، محمود عبد الفتاح عيد، والسيد محمد سالم، جلال أبو الفتوح أمين.

 

الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات وهي: الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، واستجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

 

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