سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 10- 10- 2024 في الأسواق

استقرت أسعار الزيت، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، بعد الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 58 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 58 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 58 ألف جنيه. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 59 ألف جنيه.

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، استقر سعر زيت عباد الشمس، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 77 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

واستقر سعر زيت عباد الشمس سلايت، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 81 جنيهًا، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 102 جنيه للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

واستقر سعر زيت الذرة، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 91.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 94.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 60 إلى 115 جنيهًا للتر.