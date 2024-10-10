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رياضة

كرة اليد، الزمالك يواجه اليوم بطل أثيوبيا في افتتاح البطولة الإفريقية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام نظيره فريق كيركوس الأثيوبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للموسم الحالي 2024 /2025، والمقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع كيركوس بطل أثيوبيا في الـ4 عصرا بتوقيت القاهرة.

 

مباريات الزمالك في بطولة أفريقيا لكرة اليد

ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 مواجهات قوية في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الزمالك × كيركوس الأثيوبي، - 10 أكتوبر | 4 عصرًا

الزمالك × الصداقة الكاميروني - السبت 12 أكتوبر | 7 مساءً

الزمالك × منتدى المغربي، - الإثنين 14 أكتوبر| 9 مساءً

ويتكون الجهاز الفني لفريق يد الزمالك من: 

"فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وحسن يسري رئيسًا للجهاز، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

 

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى | ميكال الأثيوبى - سى أف جى إس أو من الكونغو - النجم الساحلى التونسى - الأهلي المصري.

المجموعة الثانية | فاب الكاميروني - دون بوسكو الكونغولي - فلاورز البينيني - رجاء أكادير المغربي.

المجموعة الثالثة | المنتدى المغربى - فريندشيب الكاميرونى - كيركوس الأثيوبى - الزمالك المصري.

المجموعة الرابعة | وداد سمارة المغربي - ادجيدجا - ميشال سبور - آسفا.

 

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