كرة اليد، تصريحات لاعبي الأهلي بعد تحقيق برونزية كأس العالم

تحدث لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، عبر تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن التتويج بالميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية المقامة ‏في مصر، بعد الفوز على حساب برشلونة الإسباني في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بنتيجة 32 – 29.

وقال عبد الرحمن فيصل لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إن الفريق استحق لقب برونزية العالم عن جدارة واستحقاق، عقب ‏الفوز على فريق برشلونة الإسباني في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة العالم للأندية «سوبر جلوب».

وأوضح أن الفريق استفاد من درس الخسارة أمام فريق ماجدبيرج الألماني، وقدم عرضًا قويًّا أمام برشلونة، وحقق الفوز بنتيجة وأداء ‏كان الدافع وراءه الإصرار على تحقيق إنجاز جديد، وإسعاد جماهير الأهلي.‏

وأشار إلى أن اللاعبين تعاهدوا منذ بداية البطولة على ترك بصمة قوية، وهو ما ظهر بشدة من خلال تسيد اللقاء، والإصرار على ‏الفوز، رغم محاولات برشلونة العودة إلى اللقاء.‏

أحمد خيري: برونزية المونديال هديتنا للجماهير

وفيما قال أحمد خيري إن الفوز على برشلونة الإسباني وحصد برونزية كأس العالم للأندية هدية للجماهير ‏التي دعمت الفريق ووثقت به، وساندته لتحقيق هذا الإنجاز.‏

وأوضح أن البطولة كانت صعبة للغاية، وشهدت مواجهات قوية وهامة، وأن الجهاز الفني لعب دورًا كبيرًا في تأهيل اللاعبين ‏لتجاوز الخسارة أمام ماجدبيرج الألماني وعودة الثقة قبل لقاء برشلونة.‏

وأشار خيري إلى أن الجيل الحالي استحق الحصول على ميدالية عالمية، بعد أن قدم مباريات كبيرة، وحقق نجاحات عديدة، وكان ‏ينقصه التواجد على منصات التتويج العالمية.



محمد إبراهيم: جماهير الأهلي علمتنا أنه لا يوجد مستحيل

وقال محمد إبراهيم انه يهدي الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية لجماهير الأهلي، قائلًا ‏إن الجماهير هي التي علمتنا دائمًا أنه لا يوجد مستحيل، وأكد أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل إنجازات الأهلي وكرة اليد المصرية، ‏التي أصبحت مصنفة ولها وضع عالمي كبير في السنوات الأخيرة‎.‎

وأكد إبراهيم أن الأهلي كان يستحق التواجد في المباراة النهائية بعدما قدم أداءً مميزًا للغاية على مدار مباريات البطولة، إلا أن سوء ‏التوفيق حال بينه وبين النهائي، ليخوض مباراة تحديد المركز الثالث بدوافع كبيرة قادته في النهاية لتحقيق ميدالية برونزية تاريخية ‏على حساب واحد من أفضل أندية العالم والأكثر تتويجًا بلقب البطولة، وهو برشلونة الإسباني‎.‎

وشدد إبراهيم على أن لاعبي الأهلي لم يتأثروا تمامًا بخسارة مباراة مرحلة المجموعات أمام برشلونة، نظرًا إلى أن كل مباراة لها ظروفها ‏الخاصة، وأنهم تحدثوا معًا قبل مباراة اليوم وكان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، متوجهًا بالشكر لجماهير الأهلي العظيمة ‏على مساندتهم الكبيرة للاعبين‎.‎

وأهدى حارس مرمى الأهلي برونزية بطولة العالم لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإدارة ‏النشاط الرياضي، وكذلك جميع أفراد أسرته وأصدقائه، مؤكدًا أنهم جميعًا لهم فضل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.‏

الأهلي يفوز على برشلونة ويحصد برونزية مونديال الأندية

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، قد فاز على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15).

بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.