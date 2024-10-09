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رياضة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وميكال الإثيوبي في بطولة أفريقيا

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، مواجهة قوية يوم الجمعة أمام نظيره فريق ميكال الأثيوبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للموسم الحالي 2024 /2025، والمقامة حاليا في المغرب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع ميكال بطل أثيوبيا في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الزمالك في بطولة أفريقيا لكرة اليد

وعلى جانب آخر، يخوض الزمالك 3 مواجهات قوية في دور المجموعات موعدها كالتالي:

الزمالك × كيركوس الأثيوبي، - 10 أكتوبر | 4 عصرا

الزمالك × الصداقة الكاميروني - السبت 12 أكتوبر | 7 مساءً

الزمالك × منتدى المغربي، - الإثنين 14 أكتوبر| 9 مساءً

ويتكون الجهاز الفني لفريق يد الزمالك من: 

"فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبد السلام ريشة مدربًا عامًا، وحسن يسري رئيسًا للجهاز، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي".

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وأسفرت قرعة البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى | ميكال الأثيوبى - سى أف جى إس أو من الكونغو - النجم الساحلى التونسى - الأهلي المصري.

المجموعة الثانية | فاب الكاميروني - دون بوسكو الكونغولي - فلاورز البينيني - رجاء أكادير المغربي.

المجموعة الثالثة | المنتدى المغربى - فريندشيب الكاميرونى - كيركوس الأثيوبى - الزمالك المصري.

المجموعة الرابعة | وداد سمارة المغربي - ادجيدجا - ميشال سبور - آسفا.

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