كرة اليد، عبد الرحمن طه يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي وبرشلونة
كرة اليد، فاز عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، بجائزة رجل المباراة أمام برشلونة الإسباني، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، لتحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وقدم عبد الرحمن طه، أداءً مميزًا للغاية، وساهم في الفوز التاريخي الذي حققه الفريق، وحصد به المركز الثالث والميدالية البرونزية للبطولة.
وفاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15).
بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.
الأهلي يخسر أمام ماجديبورج
وكان الأهلي قد خسر أمام ماجديبورج الألماني بنتيجة (28-24)، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
وعلى الجانب الآخر، حقق فيزبريم المجري فوزا مستحقا أمام برشلونة بنتيجة (39-34)، في الجانب الثاني من مباريات الدور قبل النهائي.
وخاض الأهلي مباراتين في دور المجموعات، فاز في الأولى أمام سيدني الأسترالي، وخسر المواجهة الثانية أمام برشلونة الإسباني.
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