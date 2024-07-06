السبت 06 يوليو 2024
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طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الاحترافية في البيت

طريقة الكيكة الاسفنجية
طريقة الكيكة الاسفنجية

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، من الوصفات التي يجب على كل رب منزل أن تجيد صنعها؛ لأنها ستتيح لها صنع التورتات في المناسبات المختلفة، بدلا من شراءها بمئات الجنيهات.
 

وتعد طريقة عمل الكيكة الاسفنجية من أصناف الكيك المخصصة لعمل التورتات، وعملها في البيت، سيوفر بشكل كبير في الميزانية عند التحضير للمناسبات المختلفة.



طريقة عمل الكيكة الاسفنجية خطوة بخطوة
 

الكيكة الاسفنجية

وطريقة عمل الكيكة الاسفنجية تحتاج خطوات عديدة ومقادير مضبوطة حتى تكون النتيجة مرضية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكيكة الاسفنجية، بالمقادير المظبوطة.

 

مكونات عمل الكيكة الاسفنجية:

صينية مقاس 28 أو 30
2 كوب ونصف دقيق
2 كوب سكر
10 بيضات
ملعقة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكينج بودر

خطوات عمل الكيكة الاسفنجية:

- تدهن الصينية بأكملها بالزبد القاع والجوانب ثم تبطن بورق الزبد أو ترش بالدقيق المخلوط بالسكر وتترك جانبا.
- يتم إشعال الفرن قبل البدأ فى مزج المقادير مع ملاحظة أن من أهم شروط نجاح الكيكة الاسفنجية هو وضعها فى الفرن الدافئ لتخبز مباشرة بعد الإنتهاء من العمل.
- يوضع البيض والسكر فى إناء ثم يوضع فى اناء اكبر منه به ماء يغلى "حمام مائى" بحيث لايلمس الماء قاعدة إناء الخفق.
- يخفق البيض مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائى أو السلك حتى تتكون علامة الشريط أى إذا رفع المضرب يتساقط منه العجين وتظهر علامة على السطح ثم تختفى بعد لحظات.
-يرفع الإناء من فوق الماء الساخن ويستمر بالخفق حتى يبرد. 
يضاف الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر بخفة على دفعات بملعقة خشبية ويجب أن تختفى الدفعة الأولى قبل اضافة الدفعة التى تليها إلى نهاية المقدار.
- يصب الخليط فى الصينية المدهونة والمبطنة بحيث لا تزيد الكمية عن ثلثى الصينية.
- توضع الصينية فى الفرن المتوسط الحرارة على درجة حرارة 190 او 200 درجة مئوية ويغلق باب الفرن ولا يجوز فتحه مطلقا قبل مرور 20 دقيقة حتى لايدخل الهواء البارد ويتلف العجين.
- يستغرق خبز الكيكة بين 25 إلى 30 دقيقة.
- بعد انتهاء هذه المدة المذكورة، نخرج الكيك من الفرن ونتركها تهدأ قليلا.
- نقلب الكيك على منخل سلك أو قاعدة سلك وتترك لتبرد بعيدا عن تيارات الهواء ولا يبدأ فى حشوها إلا بعد أن تبرد تماما.
- يفضل أن توضع فى الثلاجة ليلة كاملة، ثم يتم تقطيعها وسقيها وحشوها وعمل التورتة بالشكل والحشو المناسب حسب الرغبة، حيث أن مكوثها يوم فى الثلاجة يسهل من تقطيعها وحشوها ويجعل مذاقها أفضل.

 

طريقة عمل الكيكة بالفواكه، لتحلية مميزة
 

 

يمكنك أيضًا تعلم طريقة عمل الكيكة بالفواكه، لتقديمها لأطفالك كتحلية لذيذة بعد الغداء، أو في المساء، بدلًا من شراء أي حلويات غالية الثمن،  وترهقي ميزانية الشهر.
 

 

تساعدك الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، في صنع ألذ تحلية بأقل التكاليف، وبلمسات مختلفة لتدخلي السعادة على قلب أطفالك، دون أن ترهقي ميزانية البيت.

 

مقادير كيك الفواكه:
3 أكواب دقيق
كوب ونصف من السكر
3 بيضات
150 جرام من الزبدة الطرية
نصف كوب من الحليب الرائب 
نصف كوب من عصير البرتقال 
بشر برتقالتين
بشر ليمونة 
نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا
رشة ملح
كوبين من الفواكه الحمراء (توت أزرق, فراولة, توت... ).

 

خطوات عمل الكيكة بالفواكه:

تخفق الزبدة مع السكر إلى أن تصير مثل الكريما وناعمة... يضاف البيض, بيضة تلو الأخرى، ثم الرائب وعصير الفواكه الحمراء والرائب
يضاف البشر والملح وتضاف بيكاربونات الصودا.
يضاف أخيرا الدقيق تدريجيا مع التقليب بحذر.
يسكب المزيج في صينية الكيك المدهونة جيدا والمرشوشة بالدقيق
تنثر الفواكه الحمراء فوق الكيك.
يخبز في فرن متوسط الحرارة درجة 180 لمدة 40 إلى 60 دقيقة
يترك ليبرد ثم يقلب ويقدم في طبق التقديم ينثر فوقه قليل من السكر للتزيين.
 

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