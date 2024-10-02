طريقة عمل كيكة البرتقال، باحترافية وبأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة البرتقال، من طرق الكيك المميزة، بطعمها المحبب للجميع، ةهي تناسب مختلف المناسبات، فيمكن تقديمها في أعياد الميلاد، وللضيوف.

ولذلك تحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل كيكة البرتقال؛ خاصة أن معظم الأطفال الصغار يفضلون طعمها. وطريقة عمل كيكة البرتقال، من الطرق سهلة التحضير، كما أنها تحلية غير مكلفة.

وطريقة عمل الكيكة بالبرتقال، لها العديد من الوصفات، التي يمكن لكل ست بيت أن تجيد عملها، بدلًا من أن تشتريها بأضعاف تكلفتها، مما يوفر في الميزانية بشكل كبير.



أسرار طريقة عمل كيكة البرتقال



كيكة البرتقال

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة، بخطوات بسيطة، وبتكاليف قليلة.



مقادير عمل كيكة البرتقال

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

200 جرام سكر (كوب إلا ربع)

4 بيضات متوسطين بدرجة حرارة الغرفة

250 جرام دقيق (كوبين إلا ربع / ربع كيلو )

2ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم

باكو فانيليا

عصير برتقال فريش مصفى (120 ميللى، حوالى نصف كوب مش مليان)

خطوات عمل الكيكة بالبرتقال

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.

ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.

نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.

نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.

نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.

نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق.

نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.

بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل كيكة البرتقال بالقشطة

كيكة البرتقال

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيكة البرتقال بالقشطة، وهي من الطرق المميزة وغير التقليدية، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال والقشطة:

واحد ونصف ملعقه كبيرة بشر برتقال

معلقة صغيرة فانيليا

4/3 كوب زبدة طرية

علبة قشطة نستلة

كوب وربع سكر

2/1 كوب عصير برتقال

4 حبات بيض

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

كوب و4/3 دقيق منخول

خطوات تحضير الكيكة بالبرتقال والقشطة:

اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبدة وعلبة القشطة والسكر، وامزجيها جيدا.

أضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتي يمتزجوا.

احضري قالب الكيك وصبي خليط كيكة البرتقال به، ثم ادخليه الفرن.

يطهي في فرن متوسط الحرارة، لمدة 45 دقيقة.

يقدم مزين بالسكر البودرة وبشر البرتقال.