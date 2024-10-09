أخبار مصر اليوم، السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع تونس، مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب، درجات الحرارة غدا

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

السيسي: حريصون على تعزيز التعاون مع تونس والتصدي لتحديات الأمن القومي العربي

أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة، فضلًا عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين تجاه التصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التونسي قيس سعيد، لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التونسية الشقيقة، معربًا عن خالص تمنياته للرئيس التونسي بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه خلال فترة رئاسته الجديدة.

كما أكد الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة، فضلًا عن استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين تجاه التصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

من جانبه؛ أعرب الرئيس التونسي عن تقديره البالغ للفتة الكريمة من الرئيس، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ومشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور لافت على مختلف الأصعدة، ومشددًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر ودفعه إلى آفاق أرحب، تلبي تطلعات الشعبين المصري والتونسي الشقيقين.

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن حجم الأعباء على الدولة تزداد بشكل متسارع مع زيادة التوترات الإقليمية واشتعال الحرب على الجبهة اللبنانية

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، إلي أن سعر برميل البترول قفز من 74 الي 80 دولار بسبب التوترات الإقليمية والدولية ومن المتوقع وصوله لـ100 دولار الفترة المقبلة وهذا ما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدولة.

وأكد: إذا دخلت المنطقة في حرب ستكون التبعات شديدة علينا من الناحية الاقتصادية وسنتعامل باقتصاد الحرب ونحن نترقب السيناريوهات الأسوأ وننسق مع الوزارات المعنية حال حدوث ذلك.

ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن:"عائدات قناة السويس انخفضت بنحو 50% بسبب التوترات الإقليمية لا سيما في البحر الأحمر وبالتالي هناك تأثيرات اقتصادية سلبية على مصر بسبب ما يحدث حولنا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”أن الدولة تعمل لمواجهة كافة السيناريوهات في حالة تطور الأحداث والتصعيد بالمنطقة ولدينا خطط لمواجهة تلك الآثار السلبية والتداعيات.

وأوضح أن المقصود بعبارة اقتصاد الحرب، هو إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي تتخذ لمواجهة أي نقص في سلاسل الإمداد وأبرز مثال على ذلك خلال جائحة كورونا كافة دول العالم ومنها مصر واجهت نقصا في السلع الأساسية وبالتالي كانت هناك إجراءات للعمل على بناء مخزون إستراتيجي وتدبير احتياجات الشعب والعمل على توفير الموارد اللازمة والمواد المستوردة من الخارج والعمل على زيادة الإنتاج المحلي من السلع التي قد تشهد نقصا في الخارج".

وتابع أن في حال تنفيذ خطة اقتصاد الحرب كل دولة يكون لديها خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص في السلع والموارد خلال الأزمات، ولدينا خطة للتعامل مع كافة السيناريوهات والأمور".قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن:"عائدات قناة السويس انخفضت بنحو 50% بسبب التوترات الإقليمية لا سيما في البحر الأحمر وبالتالي هناك تأثيرات اقتصادية سلبية على مصر بسبب ما يحدث حولنا".

مدبولي: مصر تمتلك جيشًا قادرًا على حمايتها وصيانة مقدراتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار والأمان والرؤية المعتدلة والسياسة الرشيدة في التعامل مع معطيات الأزمة الإقليمية والعالمية، وهو ما جنب استدرجها.

وقال «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، «الدولة حريصة كل الحرص على استمرار هذا التوجه»، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية قادرة بكل ما تعنيه الكلمة من بسط الاطمئنان في نفوس الجميع، مضيفًا: «هذا الجيش ينتمي إلى الدولة والشعب المصري فقط لا غير ولا له أي حسابات أخرى ولا أى انتماءات أخرى».

وتابع: « مصر تمتلك جيش يحميها وقادر على المحافظة عليها وصيانة مقدراتها في ظل كل هذه الأزمات، وهذا يطمئن كل مواطن بأن القوات المسلحة قادرة على حماية مقدرات الشعب المصري».

وأشار مدبولي إلى أنه في ظل الوضع الحالي تحرص الدولة على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد أن الرؤية المستقبلية لمصر هي رؤية إيجابية

الحوكمة والترشيد، مدبولي يكشف خطة الحكومة لمواجهة تأثيرات الحرب بالمنطقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المنطقة إذا دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة، وأن ذلك يؤدي إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، أن اجتماع المجلس اليوم أكد ضرورة المزيد من الحوكمة والترشيد في النفقات والاستهلاك، تحسبًا للسيناريوهات الأسوأ وتفهم طريقة التحرك في هذا الشأن.

واصل: «وضعنا تكليفات واضحة لوزيري البترول والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي للتنسيق والتعاون لضمان عدم وجود تأثير على الدولة بأكبر قدر ممكن، فما يحدث الآن في المنطقة يؤثر بشكل كبير على دول الجوار».

ولفت: نتعامل مع اضطرابات الوضع الدولي والإقليمي بحزمة من الإجراءات والسياسات، والحكومة تواصل العمل لمواجهة التحديات التي فرضتها التقلبات الدولية والإقليمية.

وتابع: نحرص على الشفافية واستمرار التواصل مع المواطنين بشأن كل ما يشغل الرأي العام.

وأشار إلى أن ما أنجزته الدولة بشأن ملف تنمية سيناء خلال 10 سنوات نموذج لدور التنمية في تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن افتتاح مشروع رأس الحكمة بمثابة شهادة ثقة في أداء الاقتصاد المصري.

في لفتة إنسانية، وزير التعليم يستقبل الطالب علي حمادة ويوجه بإعفائه من المصروفات الدراسية

في لفتة إنسانية، استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطالب علي حمادة محمود الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة ذات النطاقين بصفط اللبن بمحافظة الجيزة الذي تم تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم ببيع بعض المنتجات داخل إحدى محطات المترو بعد انتهاء اليوم الدراسي، وذلك لدعمه تقديرًا له لمحاولته مساعدة أسرته.

وقد وجه الوزير بإعفاء الطالب من المصروفات الدراسية لحين إتمامه مرحلة التعليم قبل الجامعى، فضلًا عن توجيه مديرية التعليم بالجيزة بمتابعته دراسيًا داخل المدرسة وتقديم كافة أوجه الدعم الدراسية اللازمة له لاجتهاده في الدراسة.

وقد دار حوار أبوي بين الوزير والطالب، حيث أشاد باجتهاده في المدرسة ومحاولته مساعدة أسرته وشقيقه الأصغر الذي يتلقى علاجًا بمستشفى "سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧".

كما وجه أيضا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإجراء بحث اجتماعي للأسرة لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

درجات الحرارة غدا الخميس 10-10-2024 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس، ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 32

العاصمة الإدارية: الصغرى 21 والعظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 31

بنها: الصغرى 22 والعظمى 32

الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 30

العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 29

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 22 والعظمى 35

كاترين الصغرى 13 والعظمى 26

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 29

الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 32

الإسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 33

السويس: الصغرى 21 والعظمى 32

شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 34

الغردقة الصغرى 25 والعظمى 35

الفيوم: الصغرى 20 والعظمى 34

بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 34

المنيا: الصغرى 18 والعظمى 35

أسيوط الصغرى 19 والعظمى 35

سوهاج الصغرى 20 والعظمى 36

الأقصر الصغرى 22 والعظمى 37

أسوان: الصغرى 23 والعظمى 38