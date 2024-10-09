ماذا قصد رئيس الوزراء بتطبيق اقتصاد الحرب؟ الحكومة تكشف الخطة

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن:"عائدات قناة السويس انخفضت بنحو 50% بسبب التوترات الإقليمية لا سيما في البحر الأحمر وبالتالي هناك تأثيرات اقتصادية سلبية على مصر بسبب ما يحدث حولنا".

سيناريوهات الحكومة في حال التصعيد بالمنطقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”أن الدولة تعمل لمواجهة كافة السيناريوهات في حالة تطور الأحداث والتصعيد بالمنطقة ولدينا خطط لمواجهة تلك الآثار السلبية والتداعيات.

الحكومة تكشف خطتها مع تطبيق اقتصاد الحرب

وأوضح أن المقصود بعبارة اقتصاد الحرب، هو إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي تتخذ لمواجهة أي نقص في سلاسل الإمداد وأبرز مثال على ذلك خلال جائحة كورونا كافة دول العالم ومنها مصر واجهت نقصا في السلع الأساسية وبالتالي كانت هناك إجراءات للعمل على بناء مخزون استراتيجي وتدبير احتياجات الشعب والعمل على توفير الموارد اللازمة والمواد المستوردة من الخارج والعمل على زيادة الإنتاج المحلي من السلع التي قد تشهد نقصا في الخارج".

رسالة مدبولي بعد تصريح اقتصاد الحرب

وتابع أن في حال تنفيذ خطة اقتصاد الحرب كل دولة يكون لديها خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص في السلع والموارد خلال الأزمات، ولدينا خطة للتعامل مع كافة السيناريوهات والأمور".

