الأربعاء 09 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: مصر تمتلك جيشا قادرا على حمايتها وصيانة مقدراتها

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
ads

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار والأمان والرؤية المعتدلة والسياسة الرشيدة في التعامل مع معطيات الأزمة الإقليمية والعالمية، وهو ما جنب استدرجها.
 

قدرة القوات المسلحة

وقال «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، «الدولة حريصة كل الحرص على استمرار هذا التوجه»، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية قادرة بكل ما تعنيه الكلمة من بسط الاطمئنان في نفوس الجميع، مضيفًا: «هذا الجيش ينتمي إلى الدولة والشعب المصري فقط لا غير ولا له أي حسابات أخرى ولا أى انتماءات أخرى».

 

حماية مصر وصيانة مقدراتها

وتابع: « مصر تمتلك جيش يحميها وقادر على المحافظة عليها وصيانة مقدراتها في ظل كل هذه الأزمات، وهذا يطمئن كل مواطن  بأن القوات المسلحة قادرة على حماية مقدرات الشعب المصري».

وأشار مدبولي إلى أنه في ظل الوضع الحالي تحرص الدولة  على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد أن الرؤية المستقبلية لمصر هي رؤية إيجابية.

الحوكمة والترشيد، مدبولي يكشف خطة الحكومة لمواجهة تأثيرات الحرب بالمنطقة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

وأوضح أن تقارير المؤسسات الدولية تشدد على أن مصر أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار في ظل ظروف شديدة الصعوبة، كما أن هناك رغبة للاستثمار في مصر ومزيد من الاستثمار.

وواصل: «في وجود وزير المالية نعلن اليوم عن حزمة الإصلاحات الهيكلية».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدبولى القوات المسلحة الجيش رئيس الوزراء الاستثمار

مواد متعلقة

الحوكمة والترشيد، مدبولي يكشف خطة الحكومة لمواجهة تأثيرات الحرب بالمنطقة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

مدبولي: الوضع الدولي والإقليمي يمر بمرحلة حرجة لم يشهدها العالم منذ عقود

الأكثر قراءة

مدبولي: نقترب من السيناريو الأسوأ في المنطقة ومستعدون لاقتصاد الحرب

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات الأربعاء

بعد فسخ عقده مع مودرن، الجونة يضم نجم الأهلي السابق

مدبولي: مصر تمتلك جيشا قادرا على حمايتها وصيانة مقدراتها

اقتصاد الحرب، هل تعيد مصر تطبيق بنود ميزانية معركة أكتوبر بعد 51 عاما

الرصاص قبل الطعام، ماذا يعنى تطبيق الدول نموذج اقتصاد الحرب؟

سقوط طائرة حربية تابعة للقوة الجوية فى الكويت واستشهاد قائدها

وسط أجواء مشحونة بالتوتر، تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وبايدن

منوعات

المزيد

هجوم غير مبرر، رجل يصفع طفلة ويهددها بقتل والديها في برشلونة

للتوعية بسرطان الثدي، نائبة في البرلمان التركي تخلع شعرها المستعار (فيديو)

نجل قديروف يدعو مقاتلي الشيشان للتخلي عن موسيقى البوب

لها بصمة ضوئية غريبة، العلماء يكتشفون مجرة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل

المزيد

خدمات

المزيد

320 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 9-10-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي والسبيط في سوق العبور

خدمات جديدة للتيسير على الطلاب في المترو

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغفران والرحمة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 49 من سورة الحجر (فيديو)

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الرشوة والهدية والإكرامية (فيديو)

ما حكم الشرع في إقامة العقيقة للمولود؟ الإفتاء توضح آراء الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية