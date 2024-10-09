مدبولي: مصر تمتلك جيشا قادرا على حمايتها وصيانة مقدراتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي تتمتع بالاستقرار والأمان والرؤية المعتدلة والسياسة الرشيدة في التعامل مع معطيات الأزمة الإقليمية والعالمية، وهو ما جنب استدرجها.



قدرة القوات المسلحة

وقال «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، «الدولة حريصة كل الحرص على استمرار هذا التوجه»، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية قادرة بكل ما تعنيه الكلمة من بسط الاطمئنان في نفوس الجميع، مضيفًا: «هذا الجيش ينتمي إلى الدولة والشعب المصري فقط لا غير ولا له أي حسابات أخرى ولا أى انتماءات أخرى».

حماية مصر وصيانة مقدراتها

وتابع: « مصر تمتلك جيش يحميها وقادر على المحافظة عليها وصيانة مقدراتها في ظل كل هذه الأزمات، وهذا يطمئن كل مواطن بأن القوات المسلحة قادرة على حماية مقدرات الشعب المصري».

وأشار مدبولي إلى أنه في ظل الوضع الحالي تحرص الدولة على نمو الاقتصاد وجذب الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على أن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد أن الرؤية المستقبلية لمصر هي رؤية إيجابية.

وأوضح أن تقارير المؤسسات الدولية تشدد على أن مصر أثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار في ظل ظروف شديدة الصعوبة، كما أن هناك رغبة للاستثمار في مصر ومزيد من الاستثمار.

وواصل: «في وجود وزير المالية نعلن اليوم عن حزمة الإصلاحات الهيكلية».