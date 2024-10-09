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أخبار مصر

في لفتة إنسانية، وزير التعليم يستقبل الطالب علي حمادة ويوجه بإعفائه من المصروفات الدراسية

وزير التعليم والطالب
وزير التعليم والطالب علي حمادة

في لفتة إنسانية، استقبل  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطالب علي حمادة محمود الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة ذات النطاقين بصفط اللبن بمحافظة الجيزة الذي تم تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم ببيع بعض المنتجات داخل احدى محطات المترو بعد انتهاء اليوم الدراسي، وذلك لدعمه تقديرًا له لمحاولته مساعدة أسرته.

وقد دار حوارا أبويا بين الوزير والطالب على، حيث أشاد باجتهاده في المدرسة ومحاولته مساعدة أسرته وشقيقه الأصغر الذي يتلقى علاجا بمستشفى "سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧".


وقد وجه الوزير بإعفاء الطالب من المصروفات الدراسية لحين إتمامه مرحلة التعليم قبل الجامعى، فضلًا عن توجيه مديرية التعليم بالجيزة بمتابعته دراسيًا داخل المدرسة وتقديم كافة أوجه الدعم الدراسية اللازمة له نظرًا لاجتهاده فى الدراسة.

 كما وجه أيضا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لاجراء بحث اجتماعي للأسرة لتقديم كافة أوجه الدعم لهم.
 

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الطالب علي حمادة محمود الصف السادس الابتدائى مدرسة ذات النطاقين صفط اللبن بمحافظة الجيزة

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