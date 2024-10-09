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أخبار مصر

الحوكمة والترشيد، مدبولي يكشف خطة الحكومة لمواجهة تأثيرات الحرب بالمنطقة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المنطقة إذا دخلت في حرب إقليمية ستكون تبعاتها شديدة، وأن ذلك يؤدي إلى تعامل الدولة مع ما يوصف باقتصاد الحرب، ولهذا يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري.

الترشيد في النفقات والاستهلاك


أضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، أن اجتماع المجلس اليوم أكد ضرورة المزيد من الحوكمة والترشيد في النفقات والاستهلاك، تحسبًا للسيناريوهات الأسوأ وتفهم طريقة التحرك في هذا الشأن.

تكليفات واضحة لـ وزيري البترول والكهرباء ومحافظ البنك المركزي 

وواصل: «وضعنا تكليفات واضحة لوزيري البترول والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي للتنسيق والتعاون لضمان عدم وجود تأثير على الدولة بأكبر قدر ممكن، فما يحدث الآن في المنطقة يؤثر بشكل كبير على دول الجوار».

ولفت: نتعامل مع اضطرابات الوضع الدولي والإقليمي بحزمة من الإجراءات والسياسات، والحكومة تواصل العمل لمواجهة التحديات التي فرضتها التقلبات الدولية والإقليمية.

وتابع: نحرص على الشفافية واستمرار التواصل مع المواطنين بشأن كل ما يشغل الرأي العام.

وأشار إلى أن  ما أنجزته الدولة بشأن ملف تنمية سيناء خلال 10 سنوات نموذج لدور التنمية في تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن افتتاح مشروع رأس الحكمة بمثابة شهادة ثقة في أداء الاقتصاد المصري.

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