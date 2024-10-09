رياح التغيير تضرب النادي الأهلي.. 7 تغييرات مفاجئة خلال 52 يوما.. رحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة.. استقالة لجنة التخطيط والمترجم والقيعي وأمير توفيق

رغم تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ببطولات الدوري ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري في الموسم الماضي، إلا أن قطاع كرة القدم في القلعة الحمراء عانى من تغييرات كثيرة قبل انطلاق الموسم الحالي.

رحيل خالد بيبو مدير الكرة وتكليف سامي قمصان بالمنصب

ووصلت التغييرات في قطاع كرة القدم إلى 7 تغييرات في كوادر إدارية بالنادي، حيث بدأت في 18 أغسطس الماضي بإعلان الأهلي رحيل خالد بيبو مدير الكرة بعد قبول اعتذاره عن عدم استمراره في منصبه.

خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي

كما أعلن الأهلي تعيين سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني في منصب القائم بأعمال مدير الكرة في النادي، وتكليف خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

سامي قمصان

وكان بيبو تولى منصب مدير الكرة في الأهلي بداية الموسم المنقضي خلفا لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق.

قبول استقالة خالد الجوادي مترجم كولر

كما أعلن النادي الأهلي في 18 أغسطس الماضي، قبول لجنة التخطيط استقالة خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ليتم تعيين ضياء الدين النجار قائما بأعمال الترجمة في جهاز المدرب السويسري، قبل إعلان تعيين رضا الحنفي، مترجما وتواجد في تدريبات الأحمر منذ 9 سبتمبر الماضي.

خالد الجوادي مع السويسري مارسيل كولر

قبول اعتذار محسن صالح رئيس لجنة التخطيط

وفجر النادي الأهلي مفاجأة بإعلان قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي

مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط

بعدها قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إعادة تشكيل لجنة التخطيط لتصبح برئاسة مختار مختار، كما قرر المجلس ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلٍّ من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.

مختار مختار

محمد رمضان مديرا للكرة في النادي الأهلي

وفي 30 ستمبر الماضي، أعلن النادي الأهلي حزمة تغييرات إدارية جديدة، بعد اجتماع لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب؛ رئيس النادي والمشرف العام على الكرة في النادي، ومختار مختار؛ رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان؛ عضوَي اللجنة.

تضمنت التغييرات تعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي، وله اختصاصات مدير الكرة، بحيث يكون مشرفًا على إدارة الكشافين والتعاقدات للتعاون مع الجهاز الفني وتوفير احتياجاته».

محمد رمضان مع محمود الخطيب رئيس الأهلي

جاء ذلك بعد أقل من أسبوع على خسارة الفريق كأس السوبر الأفريقي التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض أمام غريمه التقليدي الزمالك، بضربات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 - 1.

أمير توفيق يترك منصب مدير التعاقدات بالأهلى ويتفرغ لشركة الكرة

وقبل أيام قليلة، أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ترك منصبه في القلعة الحمراء والتفرغ لعمله في شركة الكرة باعتباره المدير التنفيذي للشركة، في أعقاب أزمة التصريحات التي أدلى بها أحمد قندوسي لاعب الفريق والمعار إلى سيراميكا بشأن فرض النادي وكلاء لاعبين محددين خلال التفاوض مع زين الدين بلعيد لاعب سانت ترويند البلجيكي، وقت وجوده في نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

أمير توفيق

وانتهت التحقيقات التي جرت بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة، ليعلن الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه، بجانب إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.

الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا

استقالة عدلي القيعي من رئاسة شركة الكرة بالنادي الأهلي

آخر التغييرات كانت من نصيب عدلي القيعي رئيس شركة الكرة ببالنادي الأهلي، حيث أعلن أمس في تصريحات تلفزيونية، تقدمه باستقالته من منصبه إلى محمود الخطيب رئيس النادي تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية وقبولها.

عدلي القيعي

وأوضح القيعي أنه ترك للخطيب حرية اختيار التوقيت المناسب للإعلان عن الاستقالة مشيرًا إلى أنه سيتم عرضها على الجمعية العمومية للنادي الأهلي لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، قائلا: «لم نكن نتقاضى أي رواتب في إدارة شركة الأهلي لكرة القدم لكنني فخور بالرغبة في الاستفادة من خدماتي وأنا في هذا العمر، أسمع كلام عن استقالتي منذ شهر فبراير الماضي ولكن كل ما في الأمر هو رغبتي في التفرغ للعمل الإعلامي والعمل بدون قيود».