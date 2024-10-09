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رياضة

ياسر إبراهيم يشارك في مران الأهلي بعد تماثله للشفاء ( صور)

ياسر إبراهيم, فيتو
ياسر إبراهيم, فيتو

شارك ياسر ابراهيم لاعب  النادي  الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الأربعاء،بصورة طبيعية بعد تماثله للشفاء من نزلة برد حادة أبعدته عن التدريب الجماعية للقلعة الحمراء خلال اليومين الماضيين. 

وشارك مدافع الأهلي في المران الجماعي بعدما أطمئن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، على حالته واستقرار درجة الحرارة، بعد تناوله العلاج اللازم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

الأهلي يحدد موعد سفر الفريق إلي الإمارات 

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وتابع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏

 

 

الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في الإمارات استعدادا للسوبر 

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي  برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويقوم الدماطي بالتنسيق مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة وتوفير أفضل الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

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