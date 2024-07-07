الأحد 07 يوليو 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الوافل في البيت سهل وسريع ونتيجته مضمونة

الوافل، فيتو
الوافل، فيتو

طريقة عمل الوافل، في البيت، من الوصفات المميزة التي يمكن لكل أم أن تجيد عملها لتقديمها لأبنائها، خاصة الأطفال الصغار، خاصة أن طريقة عمل الوافل في البيت، يوفر في الميزانية بشكل كبير.

ويعد الوافل من أصناف الحلويات الغربية التي انتشرت بشكل كبير في مجتمعنا، وأصبح الأطفال يطلبونها طوال الوقت، ولأن شراؤه جاهز سيؤثر في ميزانية البيت، فيمكنك تعلم طريقته في البيت.
مكونات الوافل بسيطة وكمياتها ليست بالكثيرة، لذلك لن تكلفك الكثير، وستدخلين البهجة لنفوس أبنائك، خاصةً الاطفال الصغار
وهناك أكثر من طريقة لعمل الوافل، ما بين استخدام الماكينة المخصصة لعمل الوافل، وما بين عمله في الفرن، باستخدام قالب السيليكون المخصص لعمل الوافل، وكلاهما أسهل من بعض.

وما يسهل طريقة عمل الوافل في البيت، أن الماكينة المخصصة لصنعه أصبحت تتوافر في الأسواق، وإن كانت أسعارها مرتفعة ولا تناسب ميزانية الكثيرين، خاصة أنها تعد من الرفاهيات للكثيرين، ولكن أصبحت أيضا تتوافر في الأسواق قوالب سيليكون للوافل، ويمكن إعداد طريقة عمل الوافل، ووضعه في الفرن التقليدي، مما سهل طريقة عمل الوافل بالنسبة للكثير من الستات، بدلا من شراء ماكينة الوافل.

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الوافل، بأكثر من وصفة، لأكثر من شيف، وبدون استخدام ماكينة الوافل، فقط يمكنك شراء قالب الوافل السيليكون، والذي أصبح متوافرا في محلات بيع الأدوات المنزلية، وبسعر زهيد.

 

طريقة عمل الوافل باستخدام الماكينة

الوافل

تقدم الشيف رشا الشامي، خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل الوافل بخطوات بسيطة، ونتيجة مضمونة، وباستخدام ماكينة الوافل، والتي ستجعلك تعملي الوافل في دقائق معدودة وبنتيجة مضمونة.

مقادير عمل الوافل
2 كوب دقيق
4 بيضات
3/4 كوب حليب
3/4 كوب زبدة مذابة 
كوب سكر 
ڤانيلا
ذرة ملح

للتزيين:
آيس كريم
فراولة 
صوص شوكولاتة

طريقة عمل الوافل زي الجاهزة
يخلط البيض والڤانيلا مع السكر جيدًا ثم يضاف الحليب والزبدة، ويخلط ثم يضاف الدقيق والبيكينج بودر، وذرة الملح ويخلط حتى نحصل على خليط مثل خليط الكيك.
نترك هذا الخليط حوالي 15 دقيقة يستريح، ثم تخبز في الجهاز الخاص بالوافل.
تقدم مع الآيس كريم والفراولة وتجمل بصوص الشوكولاتة.
هذه المقادير تكفي لعمل 12 قطعة وافل 
ويمكن عمل الخليط بالشوكولاتة بتقليل ملعقتين دقيق وإضافة كاكاو بدلا منها.

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة

الوافل في الفرن

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الوافل، بدون استخدام الماكينة، ولكن من خلال استخدام القوالب السيليكون، والنتيجة مضمونة.

مقادير عمل الوافل
كوب دقيق
ربع كوب سكر 
نصف ملعقة ملح
2 بيضة
نصف كوب زبدة مذابة أو زيت حسب الرغبة
نصف كوب زيت
2 ملعقة صغيرة باكينج باودر
باكيت فانيليا
نصف كوب حليب

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة
في الخلاط يخلط البيض والحليب والسكر والفانيليا والزيت حتى يتجانس جيدًا
في بولة يخلط الدقيق مع الملح والباكينج باودر بالمضرب السلك ويضاف إلى الخليط الأول بالخلاط 
يسكب فى قالب الوافل بعد دهنه بالزبدة ويدخل الفرن حتى ينضج ويحمر وجهه
يقدم مع النوتيلا والمربى أو السكر البودرة أو عسل النحل أو العسل الأسود أو الحليب المكثف أو يمكنكم أكله مالح مع الجبن أو التونة او الزيتون أو حسب الرغبة مع أي حشو وبألف هنا.

تعرفي على تاريخ وأصل الوافل

الوافل من الحلويات الغربية، وتحديدًا من بلجيكا، وهو عبارة عن عجينة توضع في ماكينة خاصة؛ لتعطي الشكل المميز له، ويمكن تقديم الوافل مع الفواكه أو الصوصات المختلفة حسب الرغبة، أو الآيس كريم.

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