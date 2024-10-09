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حوادث

المشدد 10 سنوات لأخطر ديلر هيروين في الموسكي

هيروين, فيتو
هيروين, فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أخطر ديلر لترويج الهيروين المخدر بدائرة قسم شرطة الموسكي بالسجن المشدد 10 سنوات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي  أخطر تاجر مخدرات فى منطقة الموسكى وبحوزته كيلو جرام من مخدر الهيروين.

البداية عندما تلقي قسم شرطة الموسكي معلومات تفيد قيام عاطل ومقيم بدائرة القسم والسابق اتهامه فى قضايا "ضرب " بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه، وتبين انه س.م تاجر مخدرات وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من الهيروين المخدر ومبلغ مالى  وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى النقدى من متحصلات تجارته والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الموسكى النيابة العامة

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