الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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أكرم جلال: "مشروع مجمع الورش الحرفية هو نهضة حضارية واقتصادية لخدمة أصحاب الورش ذات الطابع المقلق للراحة وتسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين"

طرح الوحدات المتبقية بـ مجمع الورش الحرفية بالإسماعيلية للمزايدة في ديسمبر(صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إنهاء إجراءات التعاقد للوحدات بمشروع مجمع الورش الحرفية والصناعات الصغيرة الجديد وذلك خلال الفترة من ١٠ أكتوبر الجاري وحتى ١ ديسمبر ٢٠٢٤ وذلك لأصحاب الورش المقلقة للراحة بمدينة الإسماعيلية (الأحياء الثلاثة - الكيلو٢(الحجاز)- نفيشة- منطقة أبو عطوة -منطقة التعاون).  

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موقع مجمع الورش الحرفية 

ويقع المجمع جنوب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمنطقة مدينة المستقبل،.

جانب من الاجتماع،فيتو

موعد طرح المتبقي من الورش 

وقرر محافظ الإسماعيلية اعتبارًا من أول ديسمبر القادم طرح الوحدات المتبقية من الورش للمزايدة العلنية طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة. 

اجتماع مع مسئولى ملف الورش الحرفية 

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالجهات المعنية بمشروع الورش الحرفية بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، المستشار القانوني للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، محمد عوض مدير عام الشئون القانونية، المهندس ماجد بسيوني مدير عام التخطيط العمراني ومدير الورش الحرفية بالمحافظة. 

جانب من الاجتماع،فيتو

بحث آخر المستجدات 

وخلال الاجتماع تم بحث آخر المستجدات في ملف تعاقدات الورش داخل المشروع، والمُقام على مساحة إجمالية قدرها ٢٥ فدانًا ويتضمن إقامة ٤٦٣ ورشة مختلفة المساحات تشمل الصناعات الحرفية المقلقة للراحة (الرخام - الألومنيوم - الحدادة-السمكرة-الدوكو- الميكانيكا وغيرها)، إضافة إلى ٥٥ محلًا تجاريًّا متنوع الأنشطة، ٦ كافتيريات، مسجد، دورات مياه، وحدات أمن، نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مطعم، ومبنى إداري. 

جانب من الاجتماع،فيتو



إجمالي تكلفة المشروع 

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى نحو ١٠٨ مليون جنيهًا، وتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للإسماعيلية. 

و شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ورؤساء الأحياء بسرعة الانتهاء من تنفيذ إجراءات الغلق للورش المقلقة للراحة في نطاق كل منهم، موجهًا بسرعة تشكيل مجلس لإدارة المجمع من المحافظة وأصحاب الورش لإدارة المشروع.

وأكد أكرم أن هذا المشروع يُعَدُّ نقلة حضارية قد طال انتظار تحقيقها لسنوات طويلة، حتى يتم القضاء تمامًا على مشكلة الورش المقلقة للراحة من وسط المدينة والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري وحماية البيئة. 

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