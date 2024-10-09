محافظ الإسماعيلية يدفع بالشباب لقيادة إدارة الإعلام بالمحافظة

أصدر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية القرار رقم 585 لسنة 2024 بتكليف محمد محمد توفيق رزق متحدثًا رسميًّا باسم محافظة الإسماعيلية.

كما أصدر المحافظ أيضًا القرار رقم 800 والخاص بتكليف أسماء السيد أحمد علي مديرًا لإدارة الإعلام بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

من أوائل خريجي الجامعات

يذكر أن محمد توفيق تم تعيينه بمحافظة الإسماعيلية ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين حيث التحق بإدارة الإعلام من عام 2010 وحتى الآن وعمل متحدثا إعلاميا بمهرجان الإسماعيلية للمانجو فى دورتين.

محمد توفيق المتحدث الرسمي باسم محافظة الإسماعيلية، فيتو

وحاصل على دورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات المصرية، من الأكاديمية الوطنية للتدريب كما عمل بعدد من القنوات الرياضية المصرية والعربية وعمل كمتطوع فى اللجان المحلية لتنظيم بطولة كأس العالم للشباب 2009، وكأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم وشارك فى تغطية عدد كبير من الفاعليات الرياضية بعدد من الدول العربية والأفريقية.

أسماء السيد مدير إدارة الإعلام بمحافظة الإسماعيلية، فيتو

نبذة عن مدير مكتب الإعلام الجديد

وحصلت أسماء السيد أحمد مدير إدارة الإعلام بمحافظة الإسماعيلية على ماجستير مهني في إدارة الاعمال MBA جامعة قناة السويس، وحاصلة علي بكالوريوس السياحة والفنادق شعبة الإرشاد السياحي الإنجليزي.

تخرج من الأكاديمية الوطنية للتدريب

و تم تعيينها في الدفعة الأولي المعينين من أوائل الخريجين بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2000 بمحافظة الإسماعيلية علي المجموعة النوعية للإعلام والدرجة الوظيفية الأولى منذ عام 2016 ما يعادل كبير إخصائي إعلام.

كما تخرجت من الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرنامج المرأة تقود محافظات إلي جانب عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في الأمن السيبراني والوعي التكنولوجي والحوكمة.

كما حصلت علي دورة إعداد القادة ودعم اتخاذ القرار من المجلس الوطني للتدريب بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.

