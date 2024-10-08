تحرير 21 محضر مخالفة لـ منشآت غذائية بالإسماعيلية (صور)

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية: إن إدارة مراقبة الأغذية شنت حملة للتفتيش على عدد من المنشآت الغذائية.

سحب عينات للتأكد من سلامة الأغذية

تم خلال الحملة سحب عينات للفحص للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

نتائج الحملة المكبرة

وأوضحت أن الحملة أسفرت عن إعدام 20 كيلو أغذية متغيرة الخواص وتحرير 21 محضر مخالفات، وتنقسم المحاضر إلى 3 محاضر نظافة طبقًا لقرار 96 لسنة 1967، و18 محضر شهادة صحية طبقًا لقرار 97 لسنة 1967 وفقا للوائح سلامة الأغذية.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

المشرفون على قيام الحملة

وتمت الحملة تحت رئاسة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي ومراقبي أول ديوان المديرية ومفتشي الأغذية بإدارة الإسماعيلية الصحية.



تكثيف الحملات الرقابية

يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة والتأكد من سلامة وجودة المنتجات المعروضة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جانب من الحملة،فيتو

مبادرة جديدة لبناء الإنسان

و ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وإستمرارًا للحملات المتتابعة لإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والإدارات الصحية بالإسماعيلية ؛لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية.





جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو





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