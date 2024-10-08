تحرير 55 مخالفة تموينية لمخابز بلدية في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة، للحفاظ على حق المواطنين في الحصول على الدعم.

تنفيذ عدة حملات مكبرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق وموزعي أسطوانات البوتاجاز، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

نتائج الحملات التموينية

وقالت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إن الحملات أسفرت عن تحرير ٥ محاضر بيع أسطوانات غاز أزيد من السعر الرسمي، ٤ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، محضرين لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار مقررات تموينية.

جانب من الحملات،فيتو

الرقابة على المخابز البلدية المدعمة

كما تم تحرير ١١ محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ١٠ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٣ محاضر توقف عن الإنتاج، ٧ محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن، محضر عدم وجود سجل بالمخبز، ٥ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، ومحضر لعدم وجود ماكينة صرف خبز داخل المخبز.

جانب من الحملات،فيتو

ووجَّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للمخابز، للتأكد من جودة رغيف الخبز وحصول مواطني الإسماعيلية على نصيبهم من الدعم الذي تقدمه الدولة، بجانب مراقبة ومتابعة الأسواق والمحال التجارية لتقديم منتج آمن للمستهلك وبجودة متميزة وبسعرٍ عادل.